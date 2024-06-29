嚴正嵐急滾床 直球放話「把你搞得糜糜卯卯」羞紅臉

〔記者蕭方綺／台北報導〕嚴正嵐與姚淳耀在探討台灣「房事」的台語輕喜劇《我的意外室友》中，搭檔飾演情侶，一入住租屋就迫不及待「爆米花」滾床單，嚴正嵐的「這次換你當黑貓，我要把你搞得糜糜卯卯」，直球台詞更讓觀眾看得臉紅心跳。

姚淳耀（右）在《我的意外室友》換上性感內衣，準備與嚴正嵐享受滾床時光。（華視、公視台語台提供）

嚴正嵐笑說：「床戲拍攝現場其實很好笑，因為我的台語實在太爛了，所以無法用太困難的話語來即興演出，所以就變成了他是貓、我是老虎的簡單台詞，沒想到效果竟然很不錯。麗音姐最後突然出來打斷的『莫啦』也是即興，我超級喜歡。」

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不只嚴正嵐與姚淳耀動靜大，房東楊麗音的小提琴聲更是宛如殺豬。楊麗音得意表示，現在都是為了演戲才學新技能，自己在這部戲之前從來沒接觸過小提琴，當初導演只要她學1、2首，但是她學會了3、4首，信心十足，結果正式拍攝時導演居然說：「麗音姐你拉得太好聽了，要再可怕一點的。」讓她哭笑不得。

楊麗音為戲學小提琴。（華視、公視台語台提供）

劇中嚴正嵐與楊麗音「同居」努力忍受噪音，她在戲外則對兒子的哭聲毫無招架之力，只要聽到就會很心疼，一直被周圍的人告誡慈母多敗兒，因此目前還在努力克服和加強自己的管束兒子的能力。另一個「室友」姚淳耀則透露自己專心工作的時候，旁邊不太能有電視的聲音，否則就會分心。

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