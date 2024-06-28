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娛樂 最新消息

大鶴《完全省錢》浪漫求婚 「星馬宋慧喬」點頭答應

周智慧（左）、林鶴軒在《完全省錢戀愛手冊》愛得轟轟烈烈。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大鶴」林鶴軒在TVBS愛情喜劇《完全省錢戀愛手冊》向「星馬宋慧喬」周智慧下跪求婚，成功抱得美人歸。兩人劇中愛得轟轟烈烈，還曾因大鶴自信心不足差點分手，雙方開誠公後，感情急速升溫，求婚戲成為大鶴印象最深刻的一幕，他透露看劇本時就已經自我感動半天，認為自己和角色一樣都是努力型的人，雖然不夠完美，但會努力讓另一半幸福。

林鶴軒（左）在《完全省錢戀愛手冊》向周智慧求婚。（TVBS提供）

周智慧（左）、林鶴軒在《完全省錢戀愛手冊》甜蜜許下結婚約定。（TVBS提供）

黃柏峰（右）、陳語安在《完全省錢戀愛手冊》攜手創業。（TVBS提供）

陳語安和黃柏峰劇中則是攜手創業，黃柏峰的真心誠意讓她決定將男友「套住」，她主動開口求婚，深情擁吻獲得眾人祝福。對於這次合作，兩人異口同聲表示對吻戲印象深刻，陳語安笑說，每次拍完脖子都痠，黃柏峰因某次在路邊拍吻戲，因路人圍觀而NG數次，讓他非常害羞。

陳語安（左）、黃柏峰拍攝《完全省錢戀愛手冊》浪漫之吻的幕後，換來女方脖子痠痛。（TVBS提供）

陳語安（左）、黃柏峰在《完全省錢戀愛手冊》挑戒指。（TVBS提供）

《完全省錢戀愛手冊》郭書瑤和林子閎、大鶴和周智慧、陳語安和黃柏峰這三對CP的愛情引人關注外，鄧偉德與潘映竹的辦公室曖昧情緣也開花結果。

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