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娛樂 電影

魏德聖控侵占《賽德克．巴萊》版權 郭台強獲不起訴

〔記者陳彩玲／台北報導〕知名導演魏德聖和中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強，合資拍攝《賽德克．巴萊》，後來郭指控魏欠款4500萬元，向台北地院聲請強制執行，魏德聖則反控郭台強、中影董事林坤煌、經理白煇燿侵占電影版權及票房利潤，還騙他簽下本票，怒告涉犯詐欺、侵占等罪，台北地檢署調查後，依罪嫌不足，將郭台強3人不起訴。

魏德聖控訴，2011年郭台強3人對電影《賽德克‧巴萊》有興趣，約定以中影、果子電影合資成立本色公司，由他出資2億7000萬，取得46%股權，但郭台強3人卻自行成立中影國際公司，取得電影的著作權，卻未支付他及果子公司5億5000萬餘元的買賣價金，甚至以1元收回果子公司持有的1500萬特別股，使其公司股權遭詐欺、侵占。

郭台強（右）和魏德聖（左）曾合資拍攝電影《賽德克．巴萊》。（資料照）

魏德聖指出，中影國際後來以鑫鴻公司名義，匯款部分買賣價金6500萬給果子公司，郭台強3人卻稱作帳需要，以借貸名義登錄於帳上，且為了具備借貸外觀，要果子公司簽發扣除其手中的中影國際200萬普通股價金後，以剩餘4500萬元支票作為憑證，騙他簽下買賣暨轉讓契約書及本票。

去年11月檢方傳喚郭台強說明，他庭訊後受訪表示，「魏德聖不知道惜福，大頭病要把電影拍成兩集，電影上映票房要跟戲院拆帳，《賽德克‧巴萊》虧損2億元都有帳可查，十幾年前有些帳目、債務，我們都沒有積極向他（指魏德聖）追討、處理，沒想到魏卻用詐欺來對付我」。

檢方查出，魏德聖拍攝《賽德克‧巴萊》期間累積負債3億餘元，原本想和郭台強成立本色公司作為「一片公司」，也就是電影銷售後清算，但郭台強想永續經營，後來雙方共同簽署契約書，改成立中影國際，魏德聖也曾以中影國際總經理身分簽署付款申請，可見魏都知情。

此外，檢方發現，果子公司2012年間因財務調度需求，要求中影國際召開股東臨時會，最後決議以1元買回果子公司持有的1500萬特別股；2015年間果子公司和魏德聖也同意以每股10元價格，將中影國際200萬普通股賣給鑫鴻公司抵償部分借款，經調閱雙方簽署的同意書，並未有造假情事，查無郭台強施用詐術或侵占等罪。

至於魏德聖控告沒有拿到《賽德克‧巴萊》分紅部分，檢察官認定，魏德聖已分兩次處分手中股份，已非中影國際股東，無從分潤；且董事會經會計師查核，《賽德克‧巴萊》虧損約2億2000萬，並未有盈餘可分潤給股東。

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