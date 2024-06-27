唐玲過去「摘子宮續命」 自行宣布：抗癌成功！

唐玲（右）宣布成功戰勝罹患胃癌後第一個5年關卡。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人唐玲抗癌之路漫長且艱辛，她近日宣布成功戰勝罹患胃癌後第一個5年關卡，術後追蹤結果平安過關，可以取消重大傷病卡資格。唐玲目前健康狀況跟一般人一樣，成為台灣十大抗癌鬥士之一。

唐玲是在2019年發現自己罹患胃癌第4期，由於癌細胞轉移，她摘除了子宮與卵巢，且切除2/3的胃。原本以為自己來日不多的唐玲，在朋友鼓勵下漸漸有了信心，並積極進行術後保養，在專業醫療團隊照顧下，現在她康復狀況良好。

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唐玲將自己的抗癌歷程拍成短片。（翻攝自臉書）

因為曾經和癌症病魔拉扯過，唐玲決定將自己的抗癌歷程拍了短片，也感謝每一位曾經鼓勵她的人，她希望也能將這份愛延續下去，還呼籲社會大眾要及早預防。短片從唐玲確診疾病開始到進行手術、化療、術後照顧一直到康復，她希望透過短片，讓更多人知道抗癌之路雖然艱辛，但只要堅定和相信醫療團隊，還是有機會康復。

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