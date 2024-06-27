張菲媳翁馨儀遇奇葩飯店！廁所「超窄洗手台」老公險卡住

翁馨儀（右）與張少懷婚後育有1子1女。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星翁馨儀與的次子張少懷結婚11年，育有一對兒女，不時在社群分享家庭生活，近期一家人到日本旅遊，沒想到荒唐事件連連，讓她相當無奈。

翁馨儀透露原本的住處遭停水。（翻攝自IG）

翁馨儀在IG限時動態透露，與老公帶著孩子前往日本旅遊，沒想到原本的住處竟因為房仲忘記代繳水費，導致被停水，一家人只好臨時尋找新的飯店。事實上，先前到日本旅遊時也碰過飯店停水的窘境，讓她尷尬笑稱，「怎麼每次都是這樣的開場啦」。

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翁馨儀分享飯店的奇葩格局。（翻攝自IG）

翁馨儀一家抵達新住處後，也不忘分享房間內部的開箱影片，她透露該飯店相當便宜，「3人房加1位不佔床才3500元」，環境整潔設備也齊全，不過好笑的是，廁所格局相當奇特，空間非常窄小，她也曬出老公實際使用洗手台的畫面，可見張少懷的雙肩緊貼牆壁，讓她笑翻直呼，「窄到師丈（張少懷）都擠不進去」。

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