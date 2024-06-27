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娛樂 最新消息

火星人布魯諾演唱會「預售即秒殺」！主辦緊急宣布加場

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾獲14座葛萊美獎加冕、時代雜誌冊封「百大影響人物」的樂壇流行天王「火星人」布魯諾，近日宣布將在帶著《Bruno Mars Live in Kaohsiung》演唱會登上高雄世運主場館演出。怎料，預售即完售，主辦單位也緊急宣布在9月7日加場，並於28日開賣。

火星人布魯諾高雄世運場，預售即秒殺，主辦單位緊急加場。（Live Nation Taiwan提供）

主辦單位26日公開火星人布魯諾演唱會票價，包含有額外周邊和福利的VIP Package，分別要價8000和9000元，而一般門票最高5800元，最低價只要2800元，而若想進去搖滾區，票價則為4800元起跳。

票價公開後，由於怕粉絲們搶不到票，已預先喊道：「希望到時秒殺的話，有希望加場。」而Live Nation Taiwan會員可在27搶先購票，怎料真的「預售即秒殺」，主辦單位也緊急宣布將在9月7日加開場次，並於28日開賣。

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