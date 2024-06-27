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娛樂 歐美

泰勒絲歌唱到一半「蟲子衝進嘴巴」！狂咳痛苦表情曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）世界巡演《The Eras Tour》進行到歐洲站，日前在倫敦開唱時，沒想到在舞台上竟發生一件小插曲，有一隻蟲子意外飛進泰勒絲的嘴裡，影片曝光掀起討論。

泰勒絲日前在倫敦開唱。（翻攝自IG）

泰勒絲日前在倫敦舉辦戶外演唱會，而當她演唱到《All TooWell》的副歌時，泰勒絲突然停了下來，側身彎腰狂咳，一手掐住脖子，表情看起來相當痛苦，不過她很快就重新站回麥克風前，繼續面帶笑容演唱，隨後向粉絲解釋，剛剛吞下了一隻蟲子，所以需要一些時間恢復，更開玩笑說那隻蟲「好吃」，敬業又幽默的態度引起討論。

事實上，這不是泰勒絲第一次在舞台上吞蟲，去年6月在芝加哥開唱時，同樣也是「飛蟲入口」，當下也搞笑表示「真好吃」，讓現場粉絲笑聲連連。如今歷史再度重演，還有不少人在網路上開玩笑表示，真希望自己是那隻蟲。

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