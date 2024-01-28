綠委曬10年前五月天與黃色小鴨照 網友驚：兩個都沒變

10年前，天團五月天與黃色小鴨合照。（圖擷自賴瑞隆臉書）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕黃色小鴨睽違10年重返高雄，10年前，曾籌備黃色小鴨高雄首站策展的時任高雄市新聞局長、現任民進黨立委賴瑞隆，今晚在臉書曬出10年前天團五月天與黃色小鴨合照，網友直呼「兩個都沒變!」

10年前，由霍夫曼所設計的18公尺黃色小鴨，在高雄港光榮碼頭進行台灣首展，1個月展期吸引近400萬人潮，創造10億元商機，當時登上國際媒體版面，讓高雄被全世界看見。賴瑞隆也因黃色小鴨高雄成功策展，被經理人雜誌評選為2013年十大MVP經理人，是有史以來第一位公務人員獲選。

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賴瑞隆當年也率先爭取天團五月天來高雄開唱、並成為高雄代言人。2008年，賴瑞隆籌辦高雄燈會藝術節，率先邀請五月天演出獲好評；高雄演唱會經濟，也從2009年五月天來世運主場館演唱開始啟動，之後五月天代言高雄更是年年舉辦。

今晚，賴瑞隆在臉書曬出10年前，五月天與黃色小鴨的合照，再度喚起大家的記憶。

經查，這張照片是2013年10月18日，在黃色小鴨展出截止前兩天，賴瑞隆陪同五月天到光榮碼頭賞鴨。當時五月天樂團成員在臉書和微博上，都發表要一睹黃色小鴨風采的文章，主唱阿信等5人快閃式出現在光榮碼頭時，一下車就拿起手機對準小鴨拍照，一旁的群眾則猛拍偶像風采，現場驚呼聲不斷。

網友紛紛猜測「五月天今年會再回來看小鴨嗎?」，也有網友看了照片後說:「10年過去，小鴨沒變，五月天也沒變，兩個都沒變!」

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