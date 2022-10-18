西城男孩2023年2月高雄開唱 10/27中午開始售票

西城男孩明年二月高雄演唱會，10/27中午開始售票。（翻攝陳其邁臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕愛爾蘭傳奇天團西城男孩（Westlife）預定2023年2月在高雄巨蛋開唱，也是繼2019年後再度訪台，售票相關資訊17日晚揭曉，10/27中午開始售票。

西城男孩在英國拿下4次「最佳年度專輯」，是許多7年級生共同回憶，先前曾三度來台演出，最近一回是2019年；去年發行專輯Wild Dreams時就透露將再度來台，日前透過臉書宣布「狂野之夢巡迴演唱會」（Wild Dreams Tour）納入台灣，明年2月26日在高雄巨蛋登場。

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西城男孩公布將在高雄演唱消息後，不但引起全台歌迷騷動，高雄市長陳其邁也興奮po出Westlife來高雄消息，強調「超期待」、並歡迎更多世界級團體與演出來到多元、精彩的高雄。

除演唱會時間底定，17日晚售票相關訊息也揭曉，售票時段區分為10/25 （二） 中午12點到下午5點，Westlife官方粉絲會員預購 （僅限信用卡）、10/26 （三） 中午12點到下午5點Live Nation Taiwan會員預購 （僅限信用卡），10/27 （四）中午12點、拓元售票系統開賣。

票價分為NT$4800、3800、3300、2800、2000，全場皆為劃位座席，詳情可至 livenation。

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