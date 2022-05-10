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娛樂 最新消息

脫線病逝 兒子貼出「父親背影」 粉專更新「人生舞台我先謝幕」

脫線的兒子今天凌晨將臉書個人大頭照更新為父親的背影。（取自臉書）

〔記者黃明堂／台東報導〕國寶級藝人脫線（陳炳楠）昨晚傳出過世，其子陳嘉成今天凌晨在臉書更新個人大頭照，貼出脫線背影，脫線生前用來與粉絲互動的「台東脫線牧場-脫線爸」粉絲專頁，也在今天清晨更新，貼出了「人生舞台我先謝幕，佛祖召喚我了」的內容，說明粉絲頁會繼續與大家交流，但「我的任務完成了」，網友紛悼節哀。脫線晚年在台東生活，鄉親更是不捨。

脫線25年前以60歲之齡退出演藝圈舞台，在台東鹿野鄉經營牧場，養雞開創出觀光事業，帶動地方發展，也吸引遊客，但是，昨晚6點多，他在這裡走完人生旅程，在晚餐後突失去意識，經家人送醫後搶救不治，享壽90歲。

其子陳嘉成今天凌晨將個人臉書大頭照更改為脫線拄著枴杖的背影，未以文字說明父親過世訊息，但網友紛紛留言節哀。

「脫線爸圓滿了，到天上去了，雞長你很孝順，讓他無罣礙的離開，你多保重喔」、「脫線爸一路好走」、「脫線爸人生畢業了，請節哀」、「怎麼會呢？太突然了眼淚不由自主的掉下來脫線爸一路好走」。

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