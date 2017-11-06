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《胡如虹和她的藝人朋友們》曾之喬找回霸氣 點亮星途

2017/11/06 06:00

曾之喬出道15年了，在戲劇找回學生時代的霸氣，廣告人氣跟著旺起來。（記者胡舜翔攝）

文／記者胡如虹

最近打開電視常看到曾之喬，她演了偶像劇《稍息立正我愛你》，又出了新專輯，還拍了5支廣告，曝光率超高。

藝人的高曝光率意味著走紅，一看到曾之喬，跟她說：「最近每天在電視上都可以看到妳，很紅哦！」她忍不住笑容滿溢。

●憂心曝光率太高 放手暫緩腳步

不過曾之喬說這麼多工作機會剛好湊在一起，她雖然很有成就感，常開玩笑跟人家說：「你們會不會看膩呀！」事實上卻有些憂心曝光率太高了，對藝人來說並不是好事，準備暫緩一下忙碌的腳步。

年輕藝人最怕沒有工作機會，機會來了，通常都會緊握不放，曾之喬反而決定要放手，代表她並沒有被接踵而來的名利沖昏頭，還是很清明自己要的是什麼。

她說可能因為她是天蠍座，覺得有魅力的人要有神秘感，最近密集的曝光量，讓她有了危機意識，發現自己再這樣消耗下去會被淘空，應該要放掉一些東西，給自己一點時間去沉澱、吸收，也許去進修英文，也許再把鋼琴學好一點，才能投入工作，走比較長遠的路。
得與失一體兩面，有得必有失，有失必有得，如何在得失之間取得平衡，需要人生的歷練，還要有智慧。

喬喬倔強地堅持夢想，開心能在工作中鼓勵別人。（記者胡舜翔攝）

●Sweety出道 強勢妹變小甜甜

還不到30歲的曾之喬已經在演藝圈待了15年，工作的歷練自然比一般年輕藝人來得多，也有了心得。

她承認14歲就以少女團體「Sweety」出道，一路走來過得很辛苦，因為年紀小小的，能力不足就要面對各種競爭，還要適應複雜的演藝圈，又不能喊放棄，因為一旦放棄就要一切重來，所以完全不能放鬆。

還沒有踏入演藝圈以前的曾之喬是網球運動員，個性像個男生很強勢，當了藝人之後，被塑造成甜美少女，常演楚楚可憐的小女孩，被磨到不知道自己是什麼樣子，一直找不到自己的定位，讓她覺得自己的演藝事業始終不上不下，她很哀怨地說曾經有5年半，她明明演的都是女主角，卻一個廣告代言也沒有接到，眼看著跟她一起演戲的人越來紅，她卻一直卡在那裡，直到演了《必娶女人》的郝勝男這個強勢的角色，才讓她開了竅，找回自己。

「我才想到我小時候就很強勢，會跟人家吵架，看到男生欺負女生，會找男生單挑，像個俠女，那才是我絕對的特色。」曾之喬很感謝《必娶女人》不但讓她入圍了金鐘獎女配角獎，也讓她找到自己的定位，找回了她的霸氣。

●擺脫小甜甜 廣告接連上門

她很得意地說：「找回霸氣實在太好用了，時尚圈都要獨立思考的女性，誰要小甜甜啊！」擺脫小甜甜的束縛之後，廣告代言開始找上她，讓她一吐過去沒有人找她拍廣告的怨氣。

一路當偶像，擁有名利，曾之喬從沒有忘記藝人肩負的社會教育責任，身處複雜的演藝圈，她最大的驕傲是她的努力，還有她並沒有因為這個圈子而變成複雜的人。

「我可以在傳說中這麼複雜的環境一步一腳印，有些作品，希望把這很簡單的信念、不放棄的堅持分享給所有的小朋友。」曾之喬霸氣地說著自己的夢想，閃亮的眼神中有一股堅定的力量，我忍不住回想她14歲剛出道時的模樣，其實甜美的笑容中，就隱約透露一股不服輸的倔強。

很多人都跟喬喬一樣很倔強地在堅持夢想，但在不服輸的堅持夢想之前，你有沒有想過堅持的意義是什麼？

曾之喬說：「如果我的工作沒有辦法鼓勵到別人，我可能會找不到堅持的意義。」而你找到了堅持的意義了嗎？如果找到了，GO…。

胡如虹和她的藝人朋友曾之喬。（記者胡舜翔攝）

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