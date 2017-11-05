米嚕咕的占星頻道：2017.11/5～11/11

米嚕咕的占星頻道

本週幸運星：天蠍座

事業最強：水瓶座；愛情最甜：巨蟹座；

人氣最夯：天蠍座；財運最旺：天秤座



本周第一天就就迎向物質性的金牛月，這是一個具象而務實的滿月，他帶領著我們從虛無縹緲的思緒中來到真實的點滴生活當中，我們需要拋開空泛的思想，品味真實生活的每一個細節，一杯早晨的咖啡、午後的陽光，都讓我們的生活更加豐富而務實，並且督促我們捲起袖子認真的工作、認真的生活，開啟我們原始的能力，盡力享受並踏實的度過每一天，祝福大家有個充實而富足的月份。



〔牡羊座〕（3月21日至4月19日）

本周你需要注意金錢及人際關係上面的議題，很容易在看起來似乎毫無問題狀況下，突然翻盤讓你措手不及，所以不要過度樂觀，面對每一件事要仔細的觀察，盡量做保守的應對，這才能夠讓你無後顧之憂。愛情上似乎暗示著感情生活過度擁擠，需要留心不要大意。



〔金牛座〕（4月20日至5月20日）



本周你需要留意職場上的人際關係，工作上雖然有長官的力挺，但是在現實上的人事磨合容易出現問題，需要防止合作上沒有方向感而造成的無所作為，或許還有些人暗中在背後扯你的後腿，雖然是一起合作，但可能你還是要多費心力，才能夠達到長官的期許。



〔雙子座〕（5月21日至6月20日）



本周你會急於實踐自己的夢想，卻忽略了周邊的環境問題，孤注一擲的自我行事，不聽他人的意見，只會給你帶來莫大的危險，你的判斷太過天真、浪漫，有些不切實際，你需要踏踏實實地做好計劃報告，認真的檢討問題，為自己好好把關，不要浪費自己的時間。



〔巨蟹座〕（6月21日到7月22日）



本周你在職場上容易遇到棘手的工作問題，例如已經定好的行程計劃，突然瞬間推翻或臨時被叫去救火，這些都讓你有些疲於奔命，家庭事件也容易與家人發生對立、衝突、爭吵，最好能夠冷靜的避開，以免傷及彼此的情感，愛情上充滿莫名的幻想、浪漫情懷。



〔獅子座〕（7月23日至8月22日）



本周你對於生活、工作充滿了夢想與計劃，生活中創意橫生，全身充滿精力，像勁量電池一樣，無限能量。你熱情無限，急於實踐夢想，但最好不要憑空行事，妥善做好計劃，以免浪費時間。要多留心交通事件，容易意外叢生，要留意不要喝酒開車、疲勞駕駛。

〔處女座〕（8月23日至9月22日）

本周你在工作上有著別出心裁的想法，但或許是太前衛了些，別人並不太能夠理解，也跟不上你的步調。一方面你對夥伴有些太不切實際的想法，希望他們能夠跟著你的步伐，但這有些困難，應該沒有人能配合你的腳步。這周容易衝動消費，小心不要去太貴的地方。



〔天秤座〕（9月23日至10月22日）

本周你對自己的工作目標有著很明確的方向，急欲挑戰事業的高峰，但可能太過急切，忽略掉外在情勢，這段時間星象並不利擴張，最好守成就好，不要過度用力，以免空歡喜一場。人際關係也是本周的重點，容易出現對立較勁的狀態，最好能圓滑處事，得過且過。



〔天蠍座〕（10月23日至11月21日）

本週吉星來到了你的本宮位，你開始人氣很旺，人見人愛，好好利用這段時間，拜訪客戶、提新的企畫討老闆開心。但財務上先前一些無謂的花費，本週會成為你的負擔，好好的清算一下資產，重新調正一下自己的財務。愛情享受著甜言蜜語，花前月下的甜蜜。

〔射手座〕（11月22日至12月21日）



本周你務實的表現出實踐力，工作上日漸成熟沉穩，累積成就的厚度，邁向成功之道路。思緒快速，言語上容易脫口而出，造成同儕間的爭執或衝突，最好三思而後言，以免後患無窮，造成自己無謂的困擾。本周你財務上擺脫花費太多的煩惱，積極開源節流。

〔摩羯座〕（12月22日至1月19日）

本周你的工作相當忙碌、壓力極大，需要慢下來謹慎行事，不要貿然躁動，你可以深思熟慮，從細節處學習，認真從蛛絲馬跡中制定出未來幾個月的計劃方針。工作上可能會有利益上的衝突發生，盡量預做準備小心應對。感情生活明亮，可以安排旅行營造浪漫氛圍。

〔水瓶座〕（1月20日至2月18日）

本周在工作上充滿著無比的幹勁，對於過於的束縛都拋諸腦後，大膽的大刀闊斧大肆改革，無比聰明的在體制內革新，不觸及體制又能改善效能，贏得上級人士的讚賞。但人在高處難免引人眼紅，小心背後有暗箭傷人。情感上有強烈不安全感，小心扼殺愛情。

〔雙魚座〕（2月19日至3月20日）

本周工作上充滿創意，思維源源不絕，高度展現華麗、耀眼的特色，是很好的提案和拜訪客戶的一周，能表現你最佳狀態。但在你耀眼眩目背後，也容易引發同事的嫉妒，在背後扯你的後腿或陷害你。在社交活動上，要多加小心，以免捲入衝突。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★

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