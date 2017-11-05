孫燕姿拚第2胎 納小子催生
2017/11/05 06:00
〔記者陽昕翰／台北報導〕天后孫燕姿與老公納迪姆結婚6年多，她鬆口動念拚第2胎，昨天受訪說：「計畫是這個方向，但不知道會不會達成，我覺得我有這個『空間』。」就連5歲大的「納小子」都想當哥哥，常要孫燕姿吃多一點，以為多吃肚子才會大，童言童言相當可愛。
孫燕姿舉辦新歌《我很愉快》MV首映會，星座專家唐綺陽現身站台，指出7月23日出生的她，太陽是在巨蟹座，會有理性的一面，此話一出讓天后驚呼：「我一直以為我是獅子座。」唐綺陽更算出她的自虐程度高達百分之81，其實她對音樂要求向來嚴格，從3年前開始籌備這張新作，中間不斷修改細節，「交出母帶的時候，我以為我們（指團隊）會哭。」就連要挑選主打歌，都花上1個月的時間，看得出她自虐的一面。
她透露明年想生第2胎，若有新的巡演只能暫停，「巡演是很長的計畫，所以不會是這1、2年的事情。」至於跟老公想要兒子還是女兒？孫燕姿說：「沒有指定，我們（指老公）真心覺得都很好。」
談到照顧兒子的育兒經，孫燕姿表示：「我常常很急，說話會很大聲，但之後都會跟他道歉說：『對不起，媽媽我壓力很大。』」納小子聽了則是萌回：「It’s OK！ MAMA.」
她表示與納迪姆都不會打小孩，「沒有分黑白臉，覺得該罵的時候，會站在同一條線。」通常只要她講一句話，納小子就會害怕，可見天后當媽的威嚴。
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。