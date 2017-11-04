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《人物專訪》戴愛玲羨雙宋 築秘密花園婚禮夢 － 排灣公主香氛護體 擇偶最怕臭男人

2017/11/04 06:00

戴愛玲雖然分手，但對愛情仍懷憧憬。（記者宋志雄攝）

記者陳慧玲／專訪

戴愛玲雖和交往3年的男友分手，但日前看到宋仲基、宋慧喬結婚，還是免不了被觸動浪漫幻想，笑說已想好理想的婚禮地點，她說：「我老家山上有地，就像我們的祕密花園，位在山谷裡，旁邊還有小溪，感覺就像世外桃源，如果我真的嫁人，根本不必辦什麼海外婚禮，就到我們的祕密花園舉行。」

感情結束難免有情傷，但戴愛玲說：「我每段感情都是和平分手，即使結束也不會留下遺憾，我是好脾氣，不會大吵，只是我事業心重，彼此漸行漸遠。」

戴愛玲談到：「我不會因為一段失敗的感情就害怕下一次。」笑說還是期待愛神眷顧，被問到選擇交往對象條件，有什麼是「地雷」禁忌？她大笑：「我不喜歡氣味重的男生，體味臭絕對沒辦法。」她迷韓劇，喜歡孔劉至少10年，笑說：「如果孔劉有狐臭我也不行！」因為太重氣味，她每天回家都會點香氛或精油蠟燭，家中還充滿花香味，平常自己也愛噴香水。

最近戴愛玲推出《了不起寂寞》，也唱了新歌《公主命》，她有排灣族公主身分，媽媽以前還是頭目，她笑說從小就能感覺到其他同學對她的「敬畏」，她好勝心強，以前當班長，沒考第一名會哭，成績好到會被叫進校長室和校長一起吃飯，被經紀人虧：「從小就是『飯局妹』！」

戴愛玲坦言，偶爾會有公主病，回家會叫姪子、姪女幫她踩背，也難忘以前到麵包店打工，被叫去發傳單，曬一整天太陽受不了，做一天就不做了，笑說：「我以前在家都吹冷氣嘛！」

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