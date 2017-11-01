房產驚人+戲酬廣告 雙宋聯姻身價30億

宋仲基（右）、宋慧喬婚後財產規模高達韓幣1千億元（約台幣30億元），是南韓最富有銀色夫妻檔。

〔記者陳立妍／綜合報導〕繼年初Rain、金泰希結婚，下半年則有宋仲基、宋慧喬接力辦喜事，韓媒更報導「雙宋」2大韓流巨星婚後，財產規模高達韓幣1000億元（約台幣30億元），擊敗有「韓國布裘」之稱的張東健、高素榮夫妻，榮登「最富有」的南韓銀色夫妻檔。

韓媒報導，身為房產大亨的「喬妹」宋慧喬及當紅「炸子雞」宋仲基，婚後財產規模約達韓幣500億元（約台幣14.6億元），但另有媒體指出，出道9年的宋仲基今年1月以韓幣100億元（約台幣3億元），購入位於梨泰院的百坪豪宅，加上之前和父母一起居住的盤浦洞別墅，市價總計約韓幣125億元（約台幣3.6億元）；而出道21年的喬妹，在三成洞、紐約曼哈頓都有房產，粗估總市值達韓幣226億元（約台幣6.6億元），雙宋婚後光是房產財產就高達韓幣350億元（約台幣10億元），身家驚人。

除了房產外，宋仲基目前1年的廣告身價為韓幣10億元（約台幣3000萬元），去年他在中國狂接約30支代言，2年的代言費則為人民幣2000萬元（約台幣9232萬元）；戲酬部分，喬妹單集的酬勞為韓幣6000萬元（約台幣175萬元），宋仲基則為韓幣1億元（約台幣300萬元），兩人婚後財產合計粗估逾台幣30億元，堪稱「金童配財女」。

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