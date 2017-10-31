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影帝公開出櫃 竟因30年前的性騷指控

2017/10/31 06:00

奧斯卡影帝凱文史貝西勇敢公開出櫃。（法新社）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕曾以電影《美國心玫瑰情》獲封奧斯卡影帝的男星凱文史貝西，日前遭46歲男星安東尼瑞普指控，稱其14歲時曾被對方性騷擾，對此，史貝西昨在臉書PO文向安東尼瑞普道歉，還一舉公開出櫃，坦承自己現在「以男同志身分生活」。

歐美巨星出櫃

史貝西一直以來的性向都是外界討論的焦點，同性戀傾向傳聞從未斷過，而在好萊塢製片哈維溫斯坦性騷醜聞延燒之際，安東尼瑞普也跳出來自白，透露在1986年時的一場公寓派對，他當時在客廳看電視，卻突然被史貝西抱到臥室床上，接著壓在他身上試圖發生性行為，最後他嚇得逃離房間。

對於性騷擾指控，史貝西在臉書回應：「聽到安東尼瑞普的事，我感到很驚訝，老實說我不記得30年前發生了什麼事情。」但表示若他確實曾作出騷擾舉動，他願意向瑞普道歉，也解釋「那可能是我喝醉酒後的不當行為」。

史貝西接著有感而發地表示，聽到瑞普的自白，他也想公開一些關於自己生命的故事，「我過去曾與男人和女人交往，在我生命裡，我和男人有過愛與浪漫的相遇，而我現在選擇以男同志身分生活。」

史貝西勇敢公開出櫃的行為雖獲外界鼓勵與稱讚，但他涉及性騷擾的醜聞，仍引起不少批評，而巧合的是，史貝西在人氣影集《紙牌屋》裡也跟男人親熱，有雙性戀傾向，被網友譏諷性騷事件「將成為影集的負面材料」。

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