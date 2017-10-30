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《胡如虹和她的藝人朋友們》 黃仲崑教黃遠七字真訣演藝秘技

2017/10/30 06:00

黃仲崑陪黃遠看了上百次的《獅子王》，覺得是最具教育意義的動畫故事。（記者潘少棠攝）

文／記者胡如虹 攝影／記者潘少棠

很多人都看過迪士尼卡通《The Lion King獅子王》，但很少人像黃仲崑，陪兒子黃遠看《獅子王》看了幾百遍，拿《獅子王》來管教兒子，為父子傳承做了一個深刻的情感連繫。

黃仲崑跟黃遠是一對很有意思的父子。

如果沒有人提他們的關係，光看外表很難讓人聯想到他們是父子。

因為父子兩個人長得並不像，黃仲崑瀟灑不羈，黃遠內斂沉穩，唯一共同的特質是兩個人都有一雙狂野的眼睛，透露出他們內心蘊藏的演戲能量。

熱愛演戲的人，內心都很敏銳、善感，才有辦法進入別人的故事，演活別人的人生，但也同時很理智，才能從不同的角色抽身而出。

他們父子之間的互動，就是既感性又理性。

黃仲崑和黃遠雖然外型不太像，但都有雙勾魂眼。（記者潘少棠攝）

黃仲崑由歌手跨行演戲，從8點檔、偶像劇演到電影，累積了上百部的戲劇作品，粉絲滿天下，卻沒有拿過獎，兒子黃遠入行第2年，就拿了一座金鐘獎迷你劇集電視電影男主角獎，陸續又拿了上海電影節亞洲新人獎單元最佳男主角獎、台北電影獎的男配角獎，演藝前途備受看好。

對於黃遠的得獎紀錄，黃仲崑雖然輕描淡寫地說：「我告訴兒子得獎是好事，但我們在台灣，這個行業已是一窮二白，不像在日本、中國或好萊塢得了獎會有很大的幫助。」但看黃遠的眼神，卻又忍不住藏著一股驕傲。

父子倆同時選擇在演藝圈工作，黃仲崑自然要把幾十年來練就的演藝秘訣傳授給兒子。

他的演藝秘訣只有「做人比做戲重要」簡單7個字，告訴兒子：「一個很厲害的演員，如果做人不好，紅的時候，人家沒有辦法跟你計較，等哪天不紅了，人家就不會再找你，路走不長；如果演不好、做戲做得不好，但做人好，人家會願意給你機會，所以要學習團體生活、跟人相處融洽。」

黃仲崑傳授給黃遠的演藝秘訣，其實也正是職場的秘訣。

胡如虹（左起）和黃仲崑黃遠父子。（記者潘少棠攝）

黃遠從小跟著單親爸爸黃仲崑一起住，接受爸爸的言教、身教，待人接物細心有禮，沒有藝人的驕氣，他形容黃仲崑是個嚴父，雖然很嚴，可是跟一般的爸爸嚴的不太一樣，管的都是原則，像是不能亂來、不能認識不對的人，但是不會管外在的東西，他印象最深的是小時候爸爸一有什麼要教他，就會叫他去看《獅子王》的某一段，告訴他哪一段的意義是什麼，在教什麼，所以前幾年他特別在手臂上刺了一隻獅子王，那是他對爸爸最深的情感。

黃仲崑是獅子王木法沙，黃遠是辛巴，父子兩人不時在生活中上演《獅子王》的動人情節，黃仲崑覺得一個男人最重的是責任感，從小要兒子多負責，跌倒了也不會急著去扶他，就看他摔，然後自己站起來。

黃遠不適應體制教育，黃仲崑送他去卓蘭山上唸全人實驗學校，在犯錯中學習成長；黃遠高中唸了8年換了4個學校，黃仲崑要他對自己的人生負責任，尊重他的選擇，只是開玩笑說：「黃遠把高中當成醫學院來唸，還好那時候我正好在演8點檔，可以負擔得起他的學費。」然後黃遠一滿18歲，黃仲崑就為他辦了中華民國身分證，把他送去當了一年多的兵。

很多人想盡辦法逃避兵役，在美國出生的黃遠雖然是美國公民，卻主動去當兵，讓黃仲崑非常滿意兒子的擔當，黃遠則在一旁微笑說：「當兵還好呀！是一個經驗，我覺得人生不要太安逸，我喜歡做沒有做過的事情。」很感謝爸爸讓他在跌倒中學習，他還滿享受那個跌倒的過程。

有子承衣缽，還這麼有想法，不怕挫折，難怪黃仲崑可以瀟灑地說：「我活過那個年代，也曾經精采過，現在想把那精采留給兒子去發揮就好。」

黃仲崑跟黃遠父子各有不同的精采，上演的《獅子王》真實版，也充滿感人的教育意義。

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