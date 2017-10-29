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魏如萱改曲致敬聯合公園 謝銘祐奪3獎喊：讓世界聽見台灣

2017/10/29 06:00

黃子佼主持金音獎，強調要快狠準。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕第8屆金音獎，昨晚在台大體育館舉行頒獎典禮，黃子佼率領新人入圍者J.Sheon等17人共同主持，大支以《硬》專輯獲頒評審團獎，他以獨特的社會觀察，定義台灣嘻哈饒舌新的語彙，專輯《硬》將主題格局拉大，編曲、製作與元素皆跳脫時下饒舌音樂既定範疇獲獎，四分衛則獲得最佳現場演出獎。

魏如萱為金音獎唱開場。（記者潘少棠攝）

昨晚魏如萱開場演出《I will be fine》，Trash則選唱《事後菸》，他們與DJ林哲儀搭檔，將歌曲重新改編，還特別挑選聯合公園《In the end》重新改編，致敬當年開啟音樂之路的重要天團。

滅火器昨有入圍，也擔任頒獎人，笑說：「說長這麼大第一次當頒獎人，其實我們的年紀也到了擔任頒獎人的時候，也很有可能自己頒獎給自己，先感謝評審們，因為去年我們很認真做的一張專輯，卻沒有得獎，今年不知道如何，希望等下公布得獎名單還能夠保有風度。」但最後由王若琳《霸凌之家》得到最佳搖滾單曲，最佳搖滾專輯獎則是老貓偵探社的《小港羅曼史》。

謝銘祐得獎，希望台灣聲音被聽見。（記者潘少棠攝）

謝銘祐獲3獎虧桑布伊

金曲台語歌王謝銘祐以《舊年》得最佳專輯及民謠專輯、單曲獎，上台領獎時開玩笑跟入圍多項的桑布伊說：「你金曲拿太多了啦！」他談到很驚訝台灣年輕人創意，相信在某一個時間點，一定會讓世界聽見台灣。

已故「低調的Bass大師」郭宗韶獲傑出貢獻獎，周華健錄影誇郭宗韶是他認識最難得、最有天分，卻又最平易近人的音樂人。

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