魏如萱改曲致敬聯合公園 謝銘祐奪3獎喊:讓世界聽見台灣

黃子佼主持金音獎,強調要快狠準。(記者潘少棠攝)

〔記者陳慧玲/台北報導〕第8屆金音獎,昨晚在台大體育館舉行頒獎典禮,黃子佼率領新人入圍者J.Sheon等17人共同主持,大支以《硬》專輯獲頒評審團獎,他以獨特的社會觀察,定義台灣嘻哈饒舌新的語彙,專輯《硬》將主題格局拉大,編曲、製作與元素皆跳脫時下饒舌音樂既定範疇獲獎,四分衛則獲得最佳現場演出獎。

魏如萱為金音獎唱開場。(記者潘少棠攝)

昨晚魏如萱開場演出《I will be fine》,Trash則選唱《事後菸》,他們與DJ林哲儀搭檔,將歌曲重新改編,還特別挑選聯合公園《In the end》重新改編,致敬當年開啟音樂之路的重要天團。

滅火器昨有入圍,也擔任頒獎人,笑說:「說長這麼大第一次當頒獎人,其實我們的年紀也到了擔任頒獎人的時候,也很有可能自己頒獎給自己,先感謝評審們,因為去年我們很認真做的一張專輯,卻沒有得獎,今年不知道如何,希望等下公布得獎名單還能夠保有風度。」但最後由王若琳《霸凌之家》得到最佳搖滾單曲,最佳搖滾專輯獎則是老貓偵探社的《小港羅曼史》。

謝銘祐得獎,希望台灣聲音被聽見。(記者潘少棠攝)

謝銘祐獲3獎虧桑布伊

金曲台語歌王謝銘祐以《舊年》得最佳專輯及民謠專輯、單曲獎,上台領獎時開玩笑跟入圍多項的桑布伊說:「你金曲拿太多了啦!」他談到很驚訝台灣年輕人創意,相信在某一個時間點,一定會讓世界聽見台灣。

已故「低調的Bass大師」郭宗韶獲傑出貢獻獎,周華健錄影誇郭宗韶是他認識最難得、最有天分,卻又最平易近人的音樂人。

