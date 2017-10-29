動力火車玩很大 開飛機轟蛋
2017/10/29 06:00
〔記者陳慧玲／台北報導〕成軍20年，曾獲金曲獎最佳演唱組合的動力火車，昨晚2度登上小巨蛋舉行「跟動力合唱20周年演唱會」，票房收入約2310萬，因為20年來唱過太多充滿回憶歌曲可以一起大合唱，顏志琳和尤秋興對上萬粉絲說：「希望大家沙啞的離開小巨蛋！」還挑戰翻唱蔡依林的《PLAY我呸》，唱出饒舌搖滾版，但因饒舌太難，尤秋興唱錯主動喊卡重唱一次。
整場演唱會有笑有淚，雖然懼高，但動力火車還是登高到10公尺高的巨大紙飛機上獻唱，去年把火車開進小巨蛋，今年則再突破，把飛機開進小巨蛋。
演唱會一開場，動力火車就站在巨大的數字「20」後面的LED網高架上背著吉他獻唱《下一站》，之後尤秋興談到：「非常興奮期待，在後台很想往前衝。」顏志琳看到滿場紅色螢光海說：「沒想到過了一年還是很多人來看。」尤秋興笑說：「很怕看過了不用來了，但我們節目是不同的，像女生脾氣一樣，永遠不一樣。」
演唱《梨山癡情花》時，動力火車問歌迷記不記得他們在MV裡面穿的羽毛裝，自嘲笑說：「歷史的傷口。」動力火車超親民，連續好多首歌都走到歌迷群，握手、自拍來者不拒，笑說：「不像演唱會，像握手會。」尤秋興還說：「手都已經紅了。」
為回味動力火車出道前在Pub、民歌西餐廳的時光，小巨蛋內重現當年場景，更秀出當時超害羞團名「處男合唱團」，動力火車穿上花色西裝，翻唱當年熱門點唱歌，像是伍佰《挪威的森林》、五月天《終結孤單》。
動力火車昨邀師妹閻奕格當嘉賓，笑說原本要邀大咖，但都沒空，不過相信她會是未來天后。安可部分動力火車連唱《忠孝東路走九遍》、《背叛情歌》、《當》等組曲，歌迷聽得大呼過癮。
演唱會上，動力火車也難得透過錄影表達對家人感謝，尤秋興提到以前個性叛逆與家人疏離，直到妹妹結婚時他才跪著向父母致歉，今年爸爸過世後，他更要好好照顧媽媽。
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