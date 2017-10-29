米嚕咕的占星頻道：2017.10/29～11/4

米嚕咕的占星頻道

本週幸運星：天蠍座

事業最強：天蠍座；愛情最甜：雙子座

人氣最夯：摩羯座；財運最旺：水瓶座



本周大環境的氛圍看似平靜，前景看好，但卻極不穩定，很容易隨時都有突發的變盤；這段時間裡，慎防一切似乎完好的事項隨時瓦解，不要單看表面的平和。近期大家也會深入探討自己人生的意義，任何的欺瞞都無法欺騙自己的心，最好能誠實面對自己，接納自己原來的樣貌，重新出發，成長的面對一切變局。健康方面流感肆虐，最好能強化自己的身體或外出時備好口罩，保護自己的身體。



【牡羊座】（3月21日至4月19日）

本周你職場上的狀態，有點鬆鬆散散、提不起勁，在各方面缺乏方向感，使不上勁來，很多事只能望事興嘆，進展遲緩，只會埋怨環境不配合等。或是身體上的疲勞、乏力感較重，部分人有腸道、消化和免疫系統、睡眠等問題。財務上辛苦的進，卻一次大把花出。



【金牛座】（4月20日至5月20日）

本周你默默的埋首苦幹，無奈是計劃趕不上變化，很多完成的工作都無用武之地，白白浪費了你許多的能量與時間；伴侶間可安排浪漫之旅或參加社交活動，都會有很美好的回憶，但言辭需謹慎以免傷了合作夥伴或親密愛人的感情。金錢無飛來橫財，要默默努力生財。

【雙子座】（5月21日至6月20日）

本周工作上需要多方向的溝通，同時與數個單位溝通，很容易彼此相互弄錯對方的用意，雞同鴨講，沒有結果，也要多留意你的言辭過於犀利，在不知不覺中傷到他人，為自己惹上麻煩而不自知。伴侶間情感火熱，一方會有強烈的占有慾，讓另一方很難招架。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）



本周有可能為了美化居家生活而大興土木，或添些布置讓生活更多情趣與歡樂；本周你的創意橫生，是個點子王，讓你在工作上獲得多方的讚賞，也為自己添加許多工作，有時還得帶回家加班，雖然有些吃力不討好，但你還是做得很起勁，讓長官感到相當滿意。



【獅子座】（7月23日至8月22日）

本周你需要在數個部門間斡旋溝通，事情有些複雜且容易引禍上身，所以在言辭上盡量圓滑些，讓大家在你的引導下，願意放下彼此成見，而好好的配合，也讓你對上司有個交代。本周你需要一些獨處的空間，進到自己的內心深處，好好的誠實面對自己。



【處女座】（8月23日至9月22日）

本周在與夥伴溝通意見時要相當小心，容易不小心說出傷人的話，雖然不是嚴重的事，但也會讓你心裏不舒服很久。有很多心煩意亂的事，接二連三的出狀況，若能善用資源，尋求結盟，定能重回正軌。相信自己的判斷，不要讓內心的恐懼和不安全感阻礙自己。



【天秤座】（9月23日至10月22日）



本周你的能量、魅力將衝上年度的高點，人際魅力增強，轉化為團隊中的高人氣、高支持度。吉星高掛、幸運相隨，有機會吸引到有背景、有能力的人，為你的事業帶來莫大的後援與支持；而事業上也因為有了對方的加入或者是幫助，而有了新的轉機。財運不錯。



【天蠍座】（10月23日至11月21日）



天蠍座生日快樂！好好的把握這個幸運的月份，這是一個全新的開始，歡愉的起點。吉星伴著你們，這是一個追求事業成績的大好時機。在這段意氣風發的日子裡，有賴自律與勤奮，才華洋溢的創意，老闆、長輩們都會更加看重你，視你為賢能之士；但要留心說錯話。



【射手座】（11月22日至12月21日）



本周你非常適合獨處，單獨一個人，去思索過去那段困頓的歲月，過去兩年多的困境，冷暖只有你自知，你應該有所成長，困境即將過去，現在是你面對困境最後的反省，總整理你學會的所有功夫，面對這成長的能力，在下一次順風之時，將你推向高峰。



【摩羯座】（12月22日至1月19日）

本周你安然的度過了上周的危機與壓力，雖耗盡心力，但是你仍誠懇的繼續下足功夫面對工作，這雖不容易，但這是淡定務實的最好方式。社交生活活躍，處處充滿歡樂與幽默。財務方面最好能保守，雖然聽見好消息，請確實查證後再進行，以免大意失荊州。



【水瓶座】（1月20日至2月18日）

本周工作的成敗不是一個人所能獨立完成的，需要靠著夥伴間密切的合作，緊密聯繫，才能達成目標。感情上有著十足的幽默感讓彼此更加貼近、更加緊密。社交上成員快速的變化中，但依舊維持良好的友誼。本周財務上相當的爭氣，獲得不少獎金，但也惹人眼紅。



【雙魚座】（2月19日至3月20日）

本周你能夠在快速變化下的職場，及時把握住處事間的幽默感，完美執行複雜的工作；社交生活有些危機，有強勢的人物出現，把原來和諧的關係全部打亂。感情生活考驗著彼此的感情智商，看能否用幽默感把即將翻臉的狀況，變成更加深厚的情感。



★以上昇星座為主，太陽星座為輔★

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