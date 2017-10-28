宋芸樺驚爆情變 單身半年 － 《帶我去月球》 銀幕初吻獻劉以豪

〔記者許世穎／台北報導〕電影《帶我去月球》昨舉行預告發布記者會，導演謝駿毅率領主要演員劉以豪、宋芸樺、嚴正嵐、石知田、姚愛寗、李銓等「月球幫」成員全員到齊，宋芸樺驚爆和交往6年的台大高材生男友吳易穎分手，她大方認已單身近半年，至於原因則說「留給兩個人」。

《帶我去月球》以張雨生經典同名歌曲為靈感，劉以豪在片中意外穿越回到1997年，重遇當年高中時代默默喜歡卻不敢表白的宋芸樺，為了搶救她不陷入意外，只好摧毀她的夢想，藉以逆轉未來。

宋芸樺和劉以豪在片中互相獻出「大銀幕初吻」，笑說是「從影以來尺度最大的一次！」更表示：「我想說重要的第一次，男人也要印象深刻！」沒想到劉以豪完全忘記，讓她沒好氣的說「女生的第一次很重要耶！」

不過當被問到拍吻戲是否要向男友報備，宋芸樺一臉尷尬表示：「現在自己工作，跟自己報備了。」被追問後大方認已分手，但希望兩個人在各自領域好好的，「分手過程很和平，我最近忙著拍戲、工作、宣傳」看不出情傷。《帶我去月球》12月1日在台上映。

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