中國當故國 男星寫歌爽當自由人

陳昇今年跨年演唱會的主題訂為「說故事的自由人」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳昇曾自豪封殺了中國市場、不願賺人民幣，向來很敢言的他，早遭中國列為黑名單，他將過59歲生日，昨天受訪談到生日願望戲謔喊「兩岸一家親」，透露最近為新專輯寫歌，照樣稱中國是「故國」，他自認是區域性歌手，「 如果我連寫個『故』字都很坑坑巴巴，那太我就太不自由了」，堅持要在音樂跟創作上，保有自由的立場。

他連續24年在台灣舉辦跨年演唱會，12月30日、31日在TICC開唱，今年主題為「說故事的自由人」，他在記者會上暢所欲言，透露忙著籌備年底推出的新專輯《南機場人》，要探討外省老兵及第二代的故事。

他在創作上從不受到拘束，談到未來是否會去中國表演？他幽默回：「好啊！幫我報批呀，有過我就去！」其實他早滿足現階段在台灣的演出市場，要中國歌迷可以來台灣聽他的演出。

生日將回彰化參加黑泥季

本月29日陳昇要過59歲生日，他預計回到彰化溪州，參加家鄉舉辦的黑泥季，至於在跨年演出的造型會有什麼突破？他笑回只是皮相問題，發出豪語要在70歲推出全裸寫真。

另外，劉若英8月在小巨蛋開唱，當時傳出他會去擔任嘉賓，陳昇昨天受訪說：「她有問我，我還是覺得不要給她添麻煩，何必呢？」擔憂自身的立場問題，竟又脫口他像是得了「性病」的人，去站台會影響到劉若英。

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