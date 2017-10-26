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鍾瑶21歲勇闖日模特兒圈

2017/10/26 06:00

鍾瑶（左）和吳思賢在居酒屋大嗑燒烤。
（三立提供）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕「小樂」吳思賢和鍾瑶合作三立《姊的時代》，前晚在東京居酒屋大嗑燒烤歡慶即將到來的開拍日，鍾瑶與日本頗有淵源，她21歲時向朋友借了20幾萬，申請工作簽證，獨自闖蕩日本模特兒圈，「去試鏡時，日本人都覺得我太老，因那時國外模特兒幾乎都13、14歲而已，他們還希望我能謊報年紀。」還好她後來工作算順利，4個月就還完借款，還能打平所有支出。

她表示日本開啟她的國際觀，也是她之後到法國、紐約工作的重要轉捩點，被問及之後還有沒有要去哪旅居，她說目前沒流浪計畫，小樂也跳出當場示範撩妹術：「下一個目標？當然是我啊！我會把她的機票全部取消。」霸氣宣言讓人大笑；兩人在路上邊走邊聊，小樂也甜言蜜語說：「心中有姊，路上看到的每個人都是男的！」讓鍾瑶頻頻笑場。

兩人私下不停東南西北通通都聊，只為培養默契，但鍾瑶吐槽小樂常說冷笑話撩妹，「他都要講前言鋪梗，講完自己的梗之後，又會自己做ending，是標準『幹話王』。」小樂則反虧自己老闆：「我會講幹話都是學黑人哥啦！」

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