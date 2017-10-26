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日小鮮肉撲台復刻「那些年」 日版沈佳宜自曝沒人追

2017/10/26 06:00

日版《那些年》昨在菁桐車站取景，山田裕貴（右）、齋藤飛鳥重現原版中放天燈的經典場景。（記者胡舜翔攝）

〔記者羅子欣／台北報導〕日本翻拍台灣賣座國片《那些年，我們一起追的女孩》，導演長谷川康夫昨帶著男女主角山田裕貴、齋藤飛鳥到平溪老街、菁桐車站取景拍攝，重現原版中放天燈的浪漫場景；山田裕貴受訪表示：「真的很喜歡台版《那些年》，久違的被青春電影感動到流淚，希望能懷抱著對原版的敬意，翻拍成好的作品，也能感動大家。」

《那些年，我們一起追的女孩》中，柯震東（右）與陳妍希在平溪浪漫約會的橋段令人印象深刻。（群星瑞智提供）

27歲山田裕貴已有許多戲劇經驗，19歲「乃木坂46」成員齋藤飛鳥則是首次演電影就挑戰班上人見人愛的「女神」沈佳宜，被問到求學時是否有相同經驗，她害羞否認：「其實沒什麼男生喜歡我耶。」不過山田裕貴卻有著跟男主角柯景騰相同的經驗，曾喜歡一個女生很久，在3、4年間告白超過5次，因此覺得電影很貼近現實，有好幾幕都令他感觸良多，至於片中是否會有吻戲？他笑說：「這是秘密！」導演則補充，因台日國情不同，劇情設定也會不一樣，但會保留經典場景來向原作致敬，先前九把刀也有赴日探班，盼這部片能成為台日交流的橋樑。

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