邱澤喪父感觸多 心中2遺憾
2017/10/25 06:00
〔記者粘湘婉／台北報導〕邱澤昨為宣傳舞台劇《小三與小王》受訪，劇中他挑戰男男戀，和家人、摯愛也面臨生離死別；戲外他去年歷經父喪，談到生死，個性頗害羞的他，原以「下次再說」帶過，後來才坦言心中有2大遺憾，沒來得及帶父親完成，「那時候以為時間還很多」。
他熱愛賽車，也曾參加方程式比賽，透露走上賽車路，也是遺傳自老爸的愛車魂，「小時候他看別台車門把，就知道是什麼牌子的車」，父親全力支持他的賽車夢，他卻沒來得及載父親上賽道，成為心中一大憾事，「爸爸之前有說過，想一起上賽道，沒想到後來就沒機會了」。
另一個未完成的夢，是他曾和父親一起買回二手偉士牌機車，父子有意一起修車上路，但還沒開始動工，父親就走了，成為他心中另個遺憾，感慨表示父親離開，讓他體悟到人生要懂得活在當下，「跟在乎的人在一起，開心、難過都要盡全力感受，人離開以後，那些回憶會活在心中」。
36歲的他至今仍單身，對感情抱持隨緣，但不只家人著急，他笑稱連經紀人都看不下去，要他趕緊找個女友，被問到能否接受女生倒追，他笑回OK，「聽起來蠻幸福的。」該劇下月3日起在台北城市舞台首演。
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