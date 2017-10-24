蕭敬騰官司勝訴 獲賠50萬將捐公益

蕭敬騰和女粉絲Yuki的官司終於落幕了。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者項程鎮、陳慧玲／台北報導〕日籍富家女「Yuki」蔭山友紀被控在網路PO文，以「夾在兩大女人中間」、「敗類」 、「騙財騙色」等文字詆毀金曲歌王蕭敬騰，甚至指蕭的經紀人「Summer」林有慧是「惡毒巫婆」，最高法院認為Yuki言論確已貶損對方社會評價，判決她須賠償蕭50萬元、Summer30萬元，並登報道歉，全案確定。

Yuki昨回應本報關於敗訴的心情表示：「我已經被他們害了5年，所有我身邊的事情沒有對我公平過。」被問到，是否還會支持蕭敬騰？她表示：「我會好好記著他們怎樣害我的。」

針對Yuki的再放砲，蕭敬騰經紀人Summer回應：「謝謝法官的判決，希望此事藉由判決落幕，不再打擾各位，這世界還有更多值得我們關心和努力的事。」並表示，會將判賠所得全數捐出做公益。

蕭敬騰、Summer提告指出，Yuki從2013年起陸續在微博以不堪言論辱罵他們，嚴重毀損他們名譽；Yuki對此則辯稱自已生病了，並泣訴自己被蕭、Summer扭曲為「瘋狂粉絲」，才會發文加以澄清。

但最高法院認為，Yuki已接受專業醫師治療控制，未因病情喪失自由意識，因其相關言論已使對方難堪，並影響對方社會地位，判決Yuki須賠償及登報道歉確定。

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