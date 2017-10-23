徐乃麟飆罵唐從聖 火源疑是她
2017/10/23 06:00
徐乃麟（左）節目中爆氣罵唐從聖（左二），夏語心（右）被網友指疑是種下火種的人。（翻攝自網路）
〔記者粘湘婉、羅子欣／台北報導〕徐乃麟日前在華視《天才衝衝衝》飆罵唐從聖，引來觀眾熱議，所幸最終言歸於好，該集節目前晚播出，髒話片段全被剪光光，網友看完節目後也當起柯南，認為來賓夏語心，講了某句話疑成為起火點，唐從聖則是當天引爆徐乃麟怒火的導火線。
當天舒子晨將「荒謬」念成荒廟，被徐乃麟擋下不給過關，唐脫口說出「小家子氣」、「輸不起」，因而擦槍走火。而節目中，可看到另一段遊戲橋段氣氛也不對勁，徐乃麟禁止曾國城隊給隊友提示，夏語心反虧「你很認真耶，計較輸贏耶」，唐從聖附和「乃哥剛演死人都很認真耶」，徐乃麟反駁「我不計較輸贏，計較的是節目效果」，唐又再回：「這點還真看不出來」，只見徐乃麟臉色微變，笑回：「那你要不要先走」，似乎從此時就已微微動怒。
曾國城自誇一週4次郎
此外，曾國城錄新節目《金牌大健諜》，還自誇性能力。原來「小密探」韋汝表示根據「性福大調查」，全球7個國家中，台灣男性每月性愛次數僅4次，排名倒數第2，只贏過日本，曾國城聽了無法置信，自信滿滿的說：「真的不是我臭屁，雖然我年到半百，一個星期可不只4次！」但又立刻說：「不信你去問我老婆！她……也不會相信的！」心虛模樣超爆笑。
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