《胡如虹和她的藝人朋友們》 佛學老師林隆璇 慈悲心‧生活禪

林隆璇樂當音樂製作人，更愛當佛學老師。（記者胡舜翔攝）

文／胡如虹

人只要事情一多、一忙的時候，就很容易心浮氣躁，忍不住想要發脾氣。

發脾氣是本能，如果能控制住不發脾氣，那才是本事了。

林隆璇就有不發脾氣的本事，踏入歌壇30年，每次見他總是一副好好先生樣子，近幾年來，就算他身兼歌手、作曲人、製作人、歌唱節目評審、詞曲經紀人，同時是文化大學音樂研究所跟台灣噶舉佛學院的老師，做的事情又多又雜，他也仍是一派雲淡風輕。

｛我是誰｝提醒大家放下我執

最近他出了一張30周年的紀念EP《WHO AM I我是誰》，EP中並沒有《WHO AM I我是誰》的歌，只是拋出一個「我是誰」的問題。

在一個行業待30年，大多數人早已習慣紅塵俗世的庸庸碌碌，誰還會去追問「我是誰」？

林隆璇當了11年的佛學老師，自然有不同的心得，透過一句「我是誰？」除了分享他的音樂創作，也透過這個「我」來提醒大家放下那個以自我為中心的我執，可以成就更多的事情。

他以當音樂製作人為例，如果製作人只想要彰顯自己的功力，就會變得很假熬（台語意思為自以為是），如果放掉自我，採納所有人的意見，反而會成就一個共同的創意，這也是他不愛幕前演出，喜歡當幕後製作人的原因。

我是我，我也不是我，因為諸法無我。

林隆璇樂當音樂製作人，更愛當佛學老師，教別人的同時自己也在不斷學習。

林隆璇因為學佛修行，曾有7年沒工作。（記者胡舜翔攝）

｛没收入 ｝7年考驗撐過關

從演藝圈這個花花世界進入學佛修行，林隆璇有過一段很長時間的沉潛考驗。

他有長達7年的時間沒有收入，只能靠存款過日子，可是卻因為那段沒有工作的日子，讓他得以皈依密宗上師竹清嘉措仁波切去了尼泊爾、印度上佛學課、修行，還因為上師的一句話，當起佛學老師。

7年沒工作，很多人早就焦急得轉行了，林隆璇卻很自然的走過來了，他說剛開始發現工作越來越少的時候，他告訴自己那就以年薪來計算收入好了，沒想到後來連用年薪來計算都沒有收入，只好再退一步看靠著存款能撐幾年，還好7年後，開始有人找他當歌唱比賽的評審，工作機會慢慢多了，演藝之路才又活絡起來。

從有到無，再從無到有，都是考驗。

林隆璇說剛開始工作機會變多的時候，他反而不能適應，覺得打坐打得好好的為什麼要起來工作，突然很想逃離工作，後來發現生活就是修行，在工作中也同樣可以修行，才把心給穩住。

｛專注力 ｝時刻練習減少得失心

佛教講慈悲心，林隆璇在生活中修行的第一步就是保持對人的友好、慈悲心。

「當你對別人好，人家會感到平和快樂，那個好的部分也會散發到你身上。而對人抱持慈悲心，代表我們不會很執著，我們沒有很執著也會很快樂，散發正能量。」林隆璇不但把對人友好、抱持慈悲心落實在生活中，也實踐在工作裡，曾有當紅歌唱節目找他當評審，要求他毒舌批評，他二話不說便拒絕了，不願意違背原則，做傷害人家的事。

他也透過保持專注力，學習當下即是禪，「當你吃東西很專注、喝茶專注，每一瞬間都很專注的時候，念頭自然就會收攝了。」原來林隆璇從早到晚，無論是刷牙洗臉、出門搭車都在做專注力的練習，難怪對人對事少了得失心，總是面帶笑容，氣定神閒。

出世與入世皆是修行。

平常只聽林隆璇唱歌，難得聽他談學佛修行的心得，兩個簡單的重點，不管任何宗教的人，都一樣受用。

行住坐臥莫忘慈悲心與專注力，每天應該都有好心情。

胡如虹和她的藝人朋友林隆璇。（記者胡舜翔攝）

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