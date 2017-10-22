米嚕咕的占星頻道：2017.10/22～10/28

米嚕咕的占星頻道

本週幸運星：天蠍座

事業最強：巨蟹座；愛情最甜：雙子座；

人氣最夯：天秤座；財運最旺：處女座

10月20日新月開始，象徵本周是一個新循環的開始，雖然局勢看似風平浪靜、但底層卻暗潮洶湧，隨時都有變局。這星象也呈現出無論再糟，也有個底限。危機的發生並非是件壞事，它會迫使我們重新評估自己過去的計劃是否有待修正，讓我們有機會調整。水星和木星也剛合相於天蠍座，這也代表著需要更深入的評估，我們應該勇敢的面對，接納自己，重新出發，才能不敗的立足於變局當中。

【牡羊座】（3月21日至4月19日）

本周你在面對合作關係上有些狀況，不容易整合，資源也大受剝削，但是上天還是眷顧著你，你可透過外在的社群、社交找到你所需要的資源，補足合作關係所產生的困擾。雖然短期合作的資金出現問題，但在財務你有自己一套謹慎的控制方式，應該可以順利度過難關。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

本周合作與親密關係是你的重點，合作關係在擴大深入檢驗之下，似乎有些危機出現，但你能仍沈穩的面對處境，耐心的在亂局中鎮定而穩建的開出一條道路，讓危機變成轉機，另闢出一片天地。親密關係上多花點時間約會、甜言蜜語一番，應該可以順利的度過。

【雙子座】（5月21日至6月20日）

本周工作上可能會過於理想、天馬行空，有些不切實際過於天真而單純，所幸有一群務實的同伴把你拉回正軌而不讓你脫序。本週你也會比較喜歡閱讀奇幻、神奇的書籍或電影，應該可以從中獲得許多樂趣。感情上有著強烈的佔有慾，你的伴侶很難脫離你的掌控。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

本周你在工作上面臨著許多不可思議的變局，前一刻才談妥、下一秒立變，讓人有些措手不及，幸好你有堅強而穩定的團隊，面對變局也能鎮定理性的討論如何克服困難，而不是嚇呆、自怨自艾，在這樣的氛圍下，你得盡力發揮出自己無限的潛能，突破難關。

【獅子座】（7月23日至8月22日）

本周你是個暴風中的幸運兒，長官控制得宜使你們都能安然的躲在他的羽翼之下，巧妙的閃過風暴，平安的飛出暴風圈。家裡也許會有些突發的事件，水管破了、窗戶破了等，不大不小的麻煩事，還是得花些心思及時間才能解決。感情方面有變化、但也是一種情趣。

【處女座】（8月23日至9月22日）

本周你在工作上最大的重點在於溝通，容易遇到溝通順暢，卻言不及義的狀況；如雞同鴨講，兩方都相當愉快，但是後面執行卻無法實踐。感情方面缺乏信任，採取嚴密的監控，這對愛情來說並不是一個理想的狀況，應該多溝通多協調，相互尊重，才是最佳的相處之道。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

本周你有無比的魅力，橫掃整個社交圈，大家對你都留著無比的好感，成為眾人的焦點。愛情在穩定中求成長。事業上幸好你有著強而有力的夥伴，他具有穩定的力量，帶著你在變動中隨著變化學習成長，羨煞所有受困的人。變動也考驗著所有的人，是非常重要的學習。

【天蠍座】（10月23日至11月21日）

本周你有著強烈的使命感，對於自己的前景目標，有著寬廣的理想與抱負，面對不斷變化的情況，亦有著不屈不饒的精神，雖然前期有些困難，但你依然帶著鋼盔向前衝，不負使命地達成目標，在一片低迷之中，平地崛起，贏得眾人矚目，長官嘉獎，喝采不斷。

【射手座】（11月22日至12月21日）

本周你不能再風花雪月、放肆的自由自在，你終需要負起責任，現在是你表現的最佳時機，隨著外界的變化多端，事情的離譜發展，讓你能展現靈活的身段、機靈的應對及創造，這都是你大顯身手的好時機；雖然有違你自由的天性，但是有機會為自己打響名號。

【摩羯座】（12月22日至1月19日）

本周你壓力沈重，雖然你有嚴謹的計劃與規劃，但在廣大的範圍裡，你仍無法找到正確的方向與目標，長官的期許，卻成為你沉重無比的負擔與壓力，難以向長官跟交代，讓你感覺非常沈重；也許你該順勢而為，不要過度堅持立場，反而可能做出一番成績。

【水瓶座】（1月20日至2月18日）

本周非常擅長適應變化的你，隨時都在改變你的目標與方針，但這樣並不能讓你得到什麼好處，最好還是能夠確定的鎖定目標，有方向才能集中動能向前迎戰；分散的力量、多變的能力，並不能集中火力的成就事情。愛情在工作中增加甜味，但也迷昏了你。

【雙魚座】（2月19日至3月20日）

你總是浪漫情懷，對每件事都模糊以待，本周你都在走動和籌劃當中，很多想不通的事，身至異地反而想通，茅塞頓開，也能遇到良師益友給予幫助，總之學習能力很強，成長得快，見識也在增長。感情活躍，單身者蠢蠢欲動，謹防一夜情的風險。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★

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