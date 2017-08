A-Lin今晚將在世大運開幕式熱情演出。

(索尼提供)

〔記者陳慧玲/台北報導〕世大運今天登場,剪了俏麗短髮的A-Lin,將和400名舞者在充滿聲光特效的舞台上熱情演出,笑說要把魔術方塊裝穿在身上,讓演出更繽紛,並表示最期待羽球賽。

王力宏今晚會在點燃聖火前表演新歌《 Why Don’t You Just Love Me》,而A-Lin將推出同名專輯,也受邀擔任開幕式表演嘉賓,特別訂製「彩虹魔方」戰袍,逆齡化身美少女戰士,演唱混音版新歌《一直走》,營造璀璨的「台北意象」為選手加油。

除了A-Lin造型繽紛,舞台也會以LED視訊鋪上超巨型彩虹,A-Lin說:「讓我們用熱情和活力一直走、一直走。」