太妍遭襲胸摸臀 印尼機場驚魂崩潰大哭

太妍於17日從首爾搭機前往印尼。

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團少女時代主唱太妍驚傳在印尼遭襲胸、摸臀，嚇得當場崩潰大哭！

太妍於17日從首爾搭機前往印尼，先是名牌包突然斷裂，抵達雅加達機場後又遇到接機粉絲暴動。

17日下午太妍從仁川機場出發，準備前往印尼參加亞運會的活動，沒想到一到機場先是價值韓幣330萬元（約台幣9.5萬元）的名牌包背帶突然斷裂，之後又被攝影機K到頭，衰事一波接一波的她抵達雅加達機場後，又因接機粉絲暴動，慘遭襲胸、摸臀，讓她一路嚇得不敢抬頭，甚至一度被人群推倒嚇哭，最後由幫忙開路的警衛從人群中撈出，一口氣抱起來扛走才順利脫困。

太妍抵達雅加達機場後，因粉絲暴動嚇得一路不敢抬頭。 太妍抵達雅加達機場後，一度被人群推倒跌坐在地。

昨凌晨太妍在IG上傳一張全黑的圖片，驚魂未定寫下在機場遇險的情形，「雖然我想並不是出自於故意，但我的胸、臀等各個身體部位不斷的被碰觸、撞到或被拉到…這讓我感到很慌亂、精神狀況很不穩定」，呼籲歌迷遵守秩序、注意安全，「我相信今天只是偶然一次的事件，希望沒有任何人因此受傷」。