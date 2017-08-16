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新版徵婚啟事 曾國城分身15人

2017/08/16 06:00
新版《徵婚啟事》男主角曾國城（中）、女主角蔡燦得（右二）與導演梁志民（左起）、演員姚坤君、洪都拉斯（右）開心拍攝宣傳照。 （果陀劇場提供）新版《徵婚啟事》男主角曾國城（中）、女主角蔡燦得（右二）與導演梁志民（左起）、演員姚坤君、洪都拉斯（右）開心拍攝宣傳照。 （果陀劇場提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕果陀劇場《徵婚啟事》10月22日起將全台巡演，導演梁志民、演員曾國城、蔡燦得、姚坤君、洪都拉斯昨日齊聚一堂拍攝宣傳照，《徵婚啟事》原為作家陳玉慧1989年發表的小說，李國修改編成舞台劇版本後屏風表演班曾4度公演，也拍過電影和電視劇，分別由劉若英和隋棠主演。

《徵婚啟事》是李國修生前代表作之一，屏風1993、1998、2002年的版本都由他挑樑主演，直到2011年曾國城以「屏風二師兄」身分接棒，他說，「國修演22個角色，我演15個，演起來還是很辛苦，但最起碼國修之後沒人敢演，當時覺得很爽。」

在屏風表演班封箱後再演此戲，則讓他感觸良多：「我今年50歲，20歲認識國修，他過世4年了，我很想念他，很高興能在屏風30年演這個戲來紀念屏風。」

此次果陀推出屏風招牌戲，契機來自李國修遺孀王月，因為王月與梁志民是國立藝術學院同學，才放心將李國修的劇本交給梁志民執導。

新版《徵婚啟事》將由蔡燦得擔任女主角，主要演員有姚坤君和洪都拉斯，另外，郭子乾、卜學亮、鍾欣凌等人也會輪流客串經典角色「便當員」。

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