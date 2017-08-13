米嚕咕的占星頻道：2017.8/13～8/19

米嚕咕的占星頻道

本周幸運星：獅子座

事業最強：天蠍座；愛情最甜：雙魚座；

人氣最夯：天秤座；財運最旺：處女座

本周金星挑戰冥王星共伴著水星的逆行，使原來的災象變得更詭譎多變、難以預測；再加上魔羯冥王、天秤木星、牡羊天王形成基本星座大十字的挑戰格局，人際關係也好，感情也罷，都很容易出現流亂，若不能冷靜的妥善處理，反而會錯失良機。但有趣的部分是懷舊的巨蟹金星碰到遇舊的水星逆行，在這兩股勢力下，應該可以傳出友情升級為愛情，與舊情人再擦出火花的美麗故事。



【牡羊座】（3月21日至4月19日）

本周你將過去的理想與願望，以新的創意包裝重新呈現，讓你在工作上表現出與眾不同的態勢；工作難免遇到過於保守的長官，縮減部門的預算，令你很難發揮創意。部分人可能會遇到舊案重做，過去的工作案件又重新回到你的手中，遇到怎麼都結不了的案子。



【金牛座】（4月20日至5月20日）

本周在工作上雖然很想推陳出新，但職場上與長官在很多議題都有溝通不良的情況，同儕間的人際關係容易出現亂流，是個很難發揮的一周。部分人則在家居上花些心思，改造居家環境，讓環境與心境來個大改變。感情上容易偶遇舊情人，意外擦出火花。



【雙子座】（5月21日至6月20日）

本周工作上雖然努力仔細的力求完整，但總是無法避免重新再來的噩夢，案件總在來來回回中，讓你始終難以放心。人際上可能在新的社團裡遇間老朋友、老同學，敘舊當年開心不已。本周你在愛好上，花了不少心思，也花了許多錢，要小心控管，以免負債。



【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

本周金星在你的本宮，因為受到冥王星、木星的行剋，導致你人際關係不佳，影響婚姻關係、家人關係和婆媳關係。關於事業，雖然你很想做出重大調整決策，而形勢逼人，空有野心卻得不到發揮。水星逆行會讓你精神緊繃，也更容易覺察到自身的真實想法。



【獅子座】（7月23日至8月22日）

本周你依然充滿了無比的能量，對於生命綻放著熱情，對於自己想法與理想保持著正面的能量，一切都在希望中。這次逆行跟你的金錢有關，務必做好理財規劃，同時處理好帳務問題，避免被查帳而無法交代。有部分獅子座會與舊日客戶聯絡上，或者再次攜手合作。



【處女座】（8月23日至9月22日）

本周適合回顧過去，檢視感情和工作以及家庭的問題；水逆也會讓你的健康有所下滑，這段時間要注意肥胖或受傷以及其他病痛。近期你會感受到一種怠惰、使不上力氣的感覺，但事情依舊繁多，這恰好是一個好的積累過程，往後你會意識到這努力與學習的重要。



【天秤座】（9月23日至10月22日）

本周你人氣爆發，有機會嶄露頭角，被人看到更多的才華與魅力。也能夠得到賞識與器重，這時候你十分有號召力，許多人會支持你、挺你或為你解決一些難題。月食代表著整理人脈、人際關係，與那些利用你消耗你的人終止關係，或修復一段友誼、同事關係。



【天蠍座】（10月23日至11月21日）

本周你突然有靈光乍現的勇氣，可能來自於工作與事業上的轉機，可能得到長官的關照、爭取某個獨立具有職權的職位。這都將給你的生活以及工作注入全新的能量。水逆也需要注意電子產品的問題，出行安排上盡可能確認好行程，選擇穩妥不延誤的出行方式。



【射手座】（11月22日至12月21日）

本周你人緣不錯、有貴人，工作中一些項目會進一步落實與推進，也會有人幫助你，帶給你資源。水逆恰好在你的工作宮位，關於事業規劃、部署，會重新布局自身事業的格局；與客戶、同事溝通務必仔細，以免誤解意思；容易遇到惡意競爭，或搶奪客戶資源。



【摩羯座】（12月22日至1月19日）

本周在工作上很多事情都會希望自己能親力親為，反覆的確認工作中諸多的細節，不敢有任何懈怠。在另一方面，你會面臨一邊嘗試運作，一邊調整的狀況，大架構已經完成，但細節上還需要細細琢磨。本周前幾天你可能會得到好的面試機會，客戶資源或者有應酬。



【水瓶座】（1月20日至2月18日）

本周部分人會有吹毛求疵的表現，過分外執著和堅持個人風格或喜好。一切都想要盡善盡美、一步到位，而表現出糾結、不知道如何做決定的一面。在人事方面，你非常在意他人對你的評價，雖然並不會給你帶來真正負面的影響，但過分謹慎，會影響到你的效率。



【雙魚座】（2月19日至3月20日）

本周水星逆行恰好在你的人際宮位，容易有回頭客或者往日停滯的項目再次啟動，或之前沒有通過的方案，被再次拿出來討論和斟酌，等於是舊事重提的時期；另外你也可能會聯繫上舊日好友。部分雙魚座會有桃花機會，這些很可能是之前曾曖昧或相處過的人。



★以上昇星座為主，太陽星座為輔★