《鐵達尼號》情深20年 李奧納多勾搭溫絲蕾遊法
2017/08/12 06:00
《Star》周刊爆李奧納多狄卡皮歐和凱特溫絲蕾密遊法國，直指兩人升格成戀人。
〔記者莊沛儀／綜合報導〕1997年經典電影《鐵達尼號》至死不渝的愛情故事轟動一時，男女主角李奧納多狄卡皮歐和凱特溫絲蕾躍升最佳銀幕情侶，現實中卻始終有另一半；《Star》周刊爆料，日前李奧納多勾溫絲蕾遊法國，互動親密、曖昧，戲中的悲劇情侶，20年後終於在戲外升格為戀人。
李奧納多狄卡皮歐（左）和凱特溫絲蕾（右）首次合作迄今已20年，交情非常好。（法新社）
據報導，7月26日有人拍到李奧納多和溫絲蕾同遊法國度假勝地聖特羅佩，兩人在海邊開心戲水，還勾肩搭背非常親暱，周刊封面直指「李奧和凱特終成愛侶」。
李奧納多雖是出名的花花公子，偏愛長腿、大胸、身材火辣的名模，但知情人士透露，李奧納多打第一眼看到溫絲蕾便有好感，甚至認為溫絲蕾是「世上最美的女人」，即使身邊辣模一個換過一個，也始終認為這些女人腦袋空、沒內涵，無法像溫絲蕾一樣能在精神層面與他溝通。
儘管溫絲蕾和現任富豪丈夫奈德羅肯洛並未離異，周刊仍堅稱，溫絲蕾因與李奧納多感情太好，讓老公醋勁大發，摩擦頻頻，婚姻已陷入危機。不過隨後有消息人士向《Gossip Cop》澄清「兩人只是好朋友」，還轉述李奧納多說法指《Star》報導不實。