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吳克群禁欲製造愛情 閉關寫劇本圓電影夢

2017/08/11 06:00

吳克群當了編劇才知道愛情喜劇很難寫。
（記者胡如虹攝）

記者胡如虹／專訪

情歌高手吳克群最近陷入愛情危機，忙著閉關製造愛情。

吳克群剛拍完電視劇《大潑猴》，拍戲期間生活規律，因為人在中國橫店拍戲，不像在台北有朋友，也沒有什麼休閒活動，拍完戲只能禁斷娛樂欲念，關在房間裡寫劇本，結果拍戲4個月，他完成了3萬5千字的電影劇本，被朋友笑稱他閉關禁欲反而製造出愛情。

吳克群表示，他的電影夢已構思了3年，從音樂人變身電影人的過程並不容易，因為電影的投資很大，所以他選擇從愛情喜劇入手，原本以為拍戲很忙，會沒有空寫劇本，還特別找了編劇團隊幫忙落實他的劇本構想，沒想到編劇團隊寫出來的劇本，都不是他要的感覺，逼得他只好自己動手寫，解除他拍不成愛情喜劇電影的危機。

「寫了劇本之後，才發現劇本不好寫，要怎麼寫出讓人感動、流淚的那5分鐘真的很難，也不能刻意搞笑，刻意搞笑的結果，通常讓人笑不出來，我後來發現大部分的情節一定要親身經歷過，有過真實的感情才寫得出來。」吳克群承認他寫的電影劇本都是內心真實的感情的反射，而不是為了討好觀眾而寫，是否因而暴露了自己過往的愛情故事，就由粉絲自行去解讀。

為了完成電影夢想，吳克群推掉了1部電視劇和3部電影片約，把下半年的重心全放在電影上，最近除了在改寫第2版的劇本之外，也正在積極找電影拍攝團隊，以及找演員試鏡中，希望能趕在今年底完成首度自編自導自演的電影。

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