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羅時豐被誇撞臉朴炯植 羞曝妻睡前要「那個」

2017/08/11 06:00

對於新造型被誇神似男神朴炯植，羅時豐表示驚訝。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王羅時豐化身「D.L」推出國語新作，他這次大走韓風，有人誇他造型神似南韓男神朴炯植，他前晚受訪驚呼：「剛剛記者有拿相片給我看，我說太誇我了，他那麼年輕、那麼帥！」透露本想嘗試中分髮型，「分下來後發現我不是孔劉，只好再旁分一點。」

羅時豐重返國語歌壇，前晚舉辦新專輯聽歌會。（海蝶音樂提供）

闊別國語樂壇多時，羅時豐在聽歌會上興奮透露：「說真的，唱國語歌是我從未放棄的夢想，阿妹有阿密特當身分，我也想用D.L（Daniel Lo）表達我的音樂，我就是一個老新人啊。」

已是台語歌王的他，為了國語專輯《是不是老了》籌備2年多，唱法上也做了改變，「我有把靈魂抽離，告訴自己可以唱得比較淡。」

其實他很在意外界觀感，所幸主打歌《單向人生》受好評，整張專輯老婆「牛嫂」也說讚，「她都要聽我的新歌才能入睡，我還問她『妳都聽不膩哦』。」

今年49歲的他，為了發片勤健身，不過如同專輯名「是不是老了」，坦言有點初老症狀，他笑說：「以前熬夜沒有問題，現在1天沒有睡就會頭暈。」表示有時連歌詞也不太好記，需要多背幾次。

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