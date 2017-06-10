限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

演藝圈送行者 孔鏘憂為豬哥亮失控

2017/06/10 06:00

孔鏘和豬哥亮（右）交情好，告別秀將會好好用音樂為老友送行。（孔鏘提供）

記者陽昕翰／專訪

孔鏘近年來用音樂送走不少好朋友。（記者趙世勳攝）

孔鏘是台灣演藝圈最著名的樂團老師，不少主持天王生前倚重他、身後事也少不了他，經常被交付「送行者」重任，這些年參與了楊登魁、黃義雄、倪敏然、文英、高凌風等藝界重量級人士的追思會及告別式，他沉痛說：「走一個就少了一個伯樂，心中只剩下哀痛。」談到近期接下豬哥亮告別秀的配樂，更是擔憂到時失控淚崩，「希望這樣圓滿的結局，豬大哥可以瞑目了。」

孔鏘音樂送別老友

豬哥亮的告別秀在6月20日舉行，與豬哥亮私交甚篤的孔鏘，確定接下配樂演出，已經籌組了7人樂隊，「我絕對夠了解他，找我是很自然而然的。」豬家人近來忙到焦頭爛額，孔鏘已先行挑了幾首歌，包括豬哥亮最愛的《越頭看自己》、謝金燕《月彎彎》以及謝金晶的《我的爸爸》，「為了豬大哥，我絕對會盡力做好，真的很想再抱抱他。」

談起豬哥亮，一向幽默風趣的孔鏘，語氣也難免低落，回憶去年中與豬哥亮合作的節目《華視天王豬哥秀》收攤，當時豬哥亮開玩笑對他喊：「等我好了，我會再回來錄影，我要去把大腸頭剪一剪。」沒想到再也無緣合作。

豬哥亮住院期間，孔鏘撥電話及傳訊關心，但豬哥亮在醫院都不能看手機，他只好拜託謝金晶，「我都跟金晶說，一定要幫我念給爸爸聽，金晶也告訴我，爸爸都有收到。」 他知道豬哥亮放心不下謝金晶，也主動要攬下責任，「雖然豬大哥沒有跟我講，但我以後絕對會好好照顧她，已經開始為她寫歌。」內容會記錄豬哥亮與女兒的父女情。

談及這些年，接連以最愛的音樂，送別圈內的前輩，孔鏘不禁百感交集：「每次參加這些追思會，我都是抱持著感恩的心，感謝這些大哥、大姊對我的幫忙。」話鋒一轉更說：「高凌風的婚禮跟喪禮都是我去彈的，不知道以後藝人朋友，看到我會不會害怕？」

相關新聞

推薦新聞
禁慾2年多 辣模和千億嫩夫趕進度做人 禁慾2年多 辣模和千億嫩夫趕進度做人
2017/06/10 06:00
菲爾柯林斯滑倒撞破頭 緊急送醫取消開唱 菲爾柯林斯滑倒撞破頭 緊急送醫取消開唱
2017/06/10 06:00
輕鬆長到174公分 曾沛慈有高招 輕鬆長到174公分 曾沛慈有高招
2017/06/10 06:00
紙風車到彰化 今明戲說瑪喜樂故事 紙風車到彰化 今明戲說瑪喜樂故事
2017/06/10 06:00
盧廣仲咬檳榔提神 蔡振南給滿分 盧廣仲咬檳榔提神 蔡振南給滿分
2017/06/10 06:00
蔡振南光溜溜 等老婆動手腳 蔡振南光溜溜 等老婆動手腳
2017/06/10 06:00
丁噹備比基尼 赴星馬當伯樂 丁噹備比基尼 赴星馬當伯樂
2017/06/10 06:00
黃子佼自爆沒洗澡 阿喜加碼送藥丸 黃子佼自爆沒洗澡 阿喜加碼送藥丸
2017/06/10 06:00
楊丞琳扮社工 素顏被嫌嫩 楊丞琳扮社工 素顏被嫌嫩
2017/06/10 06:00
女星挺大肚趴趴走 嘉義鄉親搶讓位 女星挺大肚趴趴走 嘉義鄉親搶讓位
2017/06/10 06:00
張立昂餵美眉雞湯 不怕雨薇生氣 張立昂餵美眉雞湯 不怕雨薇生氣
2017/06/10 06:00
林予晞女女愛 嗆不跟宇宙上床 林予晞女女愛 嗆不跟宇宙上床
2017/06/10 06:00
:他"爆余天和豬哥亮其實默默相互關心 :他"爆余天和豬哥亮其實默默相互關心
2017/06/10 06:00
艾美獎女星死得突然 節目高層到前一晚才知噩耗 艾美獎女星死得突然 節目高層到前一晚才知噩耗
2017/06/09 23:33
炎亞綸爆三立外製公司老闆跑路 負債破億 炎亞綸爆三立外製公司老闆跑路 負債破億
2017/06/09 23:29
（獨家）黃秋生自嘲退休 虧金馬獎「沒請很多年了」 （獨家）黃秋生自嘲退休 虧金馬獎「沒請很多年了」
2017/06/09 23:22
（專訪）豬哥亮誇余天好會唱 他怨嘆老頑童不和好 （專訪）豬哥亮誇余天好會唱 他怨嘆老頑童不和好
2017/06/09 22:39
謝忻想跟NONO做這件事 太座怒嗆當我的面？ 謝忻想跟NONO做這件事 太座怒嗆當我的面？
2017/06/09 22:23
林逸欣拍戲骨盆斷裂 拔點滴綁雙馬尾報平安 林逸欣拍戲骨盆斷裂 拔點滴綁雙馬尾報平安
2017/06/09 22:20
周興哲遲不返美 遭嗆以後別做朋友 周興哲遲不返美 遭嗆以後別做朋友
2017/06/09 22:05
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.