演藝圈送行者 孔鏘憂為豬哥亮失控
2017/06/10 06:00
孔鏘和豬哥亮（右）交情好，告別秀將會好好用音樂為老友送行。（孔鏘提供）
記者陽昕翰／專訪
孔鏘是台灣演藝圈最著名的樂團老師，不少主持天王生前倚重他、身後事也少不了他，經常被交付「送行者」重任，這些年參與了楊登魁、黃義雄、倪敏然、文英、高凌風等藝界重量級人士的追思會及告別式，他沉痛說：「走一個就少了一個伯樂，心中只剩下哀痛。」談到近期接下豬哥亮告別秀的配樂，更是擔憂到時失控淚崩，「希望這樣圓滿的結局，豬大哥可以瞑目了。」
豬哥亮的告別秀在6月20日舉行，與豬哥亮私交甚篤的孔鏘，確定接下配樂演出，已經籌組了7人樂隊，「我絕對夠了解他，找我是很自然而然的。」豬家人近來忙到焦頭爛額，孔鏘已先行挑了幾首歌，包括豬哥亮最愛的《越頭看自己》、謝金燕《月彎彎》以及謝金晶的《我的爸爸》，「為了豬大哥，我絕對會盡力做好，真的很想再抱抱他。」
談起豬哥亮，一向幽默風趣的孔鏘，語氣也難免低落，回憶去年中與豬哥亮合作的節目《華視天王豬哥秀》收攤，當時豬哥亮開玩笑對他喊：「等我好了，我會再回來錄影，我要去把大腸頭剪一剪。」沒想到再也無緣合作。
豬哥亮住院期間，孔鏘撥電話及傳訊關心，但豬哥亮在醫院都不能看手機，他只好拜託謝金晶，「我都跟金晶說，一定要幫我念給爸爸聽，金晶也告訴我，爸爸都有收到。」 他知道豬哥亮放心不下謝金晶，也主動要攬下責任，「雖然豬大哥沒有跟我講，但我以後絕對會好好照顧她，已經開始為她寫歌。」內容會記錄豬哥亮與女兒的父女情。
談及這些年，接連以最愛的音樂，送別圈內的前輩，孔鏘不禁百感交集：「每次參加這些追思會，我都是抱持著感恩的心，感謝這些大哥、大姊對我的幫忙。」話鋒一轉更說：「高凌風的婚禮跟喪禮都是我去彈的，不知道以後藝人朋友，看到我會不會害怕？」
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