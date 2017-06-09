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T.O.P醒了今轉普通病房 29日以被告身分出庭

2017/06/09 06:00

T.O.P（中）預計今天轉到普通病房。（法新社）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團「 BIGBANG」成員T.O.P因服用過量鎮定劑緊急送醫，昏迷第3天終於在昨天下午傳出好消息，他的母親昨午至首爾梨大木洞醫院的加護病房探視兒子，結束面會後向媒體表示T.O.P的情況已經好轉，不但已經恢復意識，也能睜開眼睛。

T.O.P母親昨向媒體表示兒子病況好轉，已經恢復意識。

 

駐守在加護病房外的記者，詢問T.O.P母親：「有和兒子視線對視嗎？」T.O.P母親回應：「是的。」記者再追問：「能認出媽媽嗎？」T.O.P母親也回答：「沒錯。」但對於其他問題則緘默不答。院方透露因為T.O.P已經恢復意識，預計今天將轉往普通病房。

此外，T.O.P的義務警察職位於昨正式解除，他出院後將在家靜養並等待判決，基於刑事訴訟法，該案29日首次開庭，他也必須以「被告人」身分出席。

 

29歲的T.O.P是家中獨子，父親是軍官，姊姊崔惠允當過空姐，之後轉職經營網拍，外公是知名小說家徐槿培，外公的叔叔金煥基，則是南韓第一位抽象藝術家，出身自藝術世家的T.O.P，家族史可說是非常驚人。

而T.O.P所屬的YG娛樂，昨也因連帶責任公開發表道歉聲明，表示：「對於這次的事情深切感受到責任，針對無法回應大家的期待以及各位的指責，我們都虛心接受。」

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