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T.O.P送醫2日仍昏迷 被抬進醫院 母憂心崩潰

2017/06/08 06:00

ST.O.P因服用過量鎮定劑入院，已昏迷超過2天。

〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P，前天驚傳因服用過量鎮定劑緊急送醫，不只病情傳出數種版本，就連T.O.P就醫時的狀況也出現羅生門，直到昨院方在T.O.P母親的同意下召開記者會，才讓T.O.P的病況被完整披露。

T.O.P的主治醫師昨天下午出面說明他的病情。

前晚警方表示，T.O.P因服用過量鎮定劑被發現意識不清，指他雖然幾乎喪失意識，但隔天中午時勉強在別人的攙扶下就醫，但因服用的藥物中含有安眠藥，導致他陷入睡眠狀態，估計1至2天藥效退了就能恢復正常，稱他性命無虞。未料昨早T.O.P的媽媽卻向媒體哭訴：「兒子的狀況非常不好，孩子都快死了，還說是因為安眠藥的關係處於睡眠狀態」，怒指警方誤導媒體。

T.O.P的母親哭訴兒子狀況很不好，怒指警方誤導媒體。

T.O.P接受治療的梨大木洞醫院，昨下午則派出公關部室長、急救科、精神健康科、神經科醫師說明T.O.P的病況，透露他於前天中午12點34分被3人以「1人抬上肢，2人抬下肢」的方式抬進醫院，稱他當時意識不清僅在強烈的刺激下有反應，且出現瞳孔縮小、對光的反應較差、血壓急速上升、脈搏加快、低氧、血液中二氧化碳濃度高、呼吸困難等情形，因此替他加裝人工呼吸器並轉往加護病房觀察。

有媒體問到關於T.O.P病情好轉的可能性？醫師則說：「普通的患者在相同的情形下，如果沒有產生其他併發症，大約一周能回復，但因為他的瞳孔反射反應不完全，可能會需要更多的時間。」

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