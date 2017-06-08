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深田恭子爆婚訊 11月嫁龜梨和也

2017/06/08 06:00

深田恭子、龜梨和也密戀近2年，傳有望今年11月步入禮堂。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲女星深田恭子與小3歲傑尼斯男團「KAT-TUN」成員龜梨和也密戀2年，男方4月帶恭子出席「KAT-TUN」聚會，都以「未婚妻」身分介紹她，傳出小倆口有望在11月恭子過35歲生日前，步入結婚禮堂。

龜梨和也與深田恭子，傳今年11月步入禮堂。

恭子和龜梨因合作日劇、電影傳來電，不僅手機殼用情侶款，恭子更被抓包曾在男方住處附近遛狗，感情相當穩定。據日媒報導，「KAT-TUN」目前暫停活動，龜梨有意等婚後，再讓團體重新復活，展開全新人生，再加上恭子多次表示想結婚，她的新劇《偵探物語》又在10月播畢，外界推估11月恭子生日前，龜梨就會將她娶回家，正式定下來。

赤西仁（右）、黑木梅紗夫妻檔迎來2寶，生下健康男寶寶，母子均安。

而「KAT-TUN」前成員赤西仁與女星黑木梅紗結婚5年，昨也宣布喜迎2寶，兒子已於日前健康誕生，與5歲女兒組成幸福一家四口。然而，另一退團成員田中聖未來卻是一片黑暗，他日前因持毒被捕，昨終被檢方釋放，他臉上掛著沉重眼袋，看得出神情疲憊。返家前他面對廣大媒體，鞠躬近五秒道歉，未來更要面對一連串司法調查，昔日同團成員命運大不同。

田中聖昨獲釋滿臉倦容。

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