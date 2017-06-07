陳美鳳亂愛邱澤 聞姊弟戀驚醒
2017/06/07 06:00
〔記者林俐瑄／台北報導〕陳美鳳日前透露最近很喜歡邱澤，這段相差25歲的姊弟情引發一陣討論。邱澤昨天出席公開活動，他說：「只是開玩笑。」否認兩人有超越友達的關係，但他認了自己有熟女緣，更說：「交朋友各個年齡層都可以，只要聊得來。」他現感情空窗，自認不會寂寞，專心於工作，連最愛的賽車都暫緩。
陳美鳳日前公開讚邱澤既俊美、台語說得又道地，她當時笑說：「現在不需要戀愛，反而可以亂愛。」姊弟戀報導討論度高，陳美鳳昨錄《美鳳有約》時傻眼說：「我自己都驚醒了！」她說自己是基於提攜後輩的角度在讚美邱澤，「亂愛」純屬開玩笑。
邱澤因為工作忙碌，去年底開始推掉比賽邀約，過去他對賽車熱衷，就算受傷也不減熱情。他聊到，過去最驚險一次，比賽時因後車追太緊發生事故，他重傷斷了肋骨，也是他此生最接近死亡的時候，他說：「如果肋骨刺進肺部就掰掰了。」
當時他肺泡破掉，呼吸困難，他自白：「當時我就看著天空從藍色變成沒有顏色， 也慢慢吸不到氧氣。」他對天罵一句髒話後，心中不斷問：「不會就是今天吧？」所幸救護車立刻送他去治療，現也已康復。即便鬼門關前走一遭，邱澤說，自己「沒有害怕」，未來也不改賽車興趣。
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