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西山茉希控奴隸合約 東家反嗆「要告就告」

2017/06/07 06:00

西山茉希為了家計著想，淚訴去年11月向經紀公司提出解約卻反遭冷凍。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕31歲日本名模西山茉希曾是雜誌《CanCam》當家模特兒，去年她升格為2個孩子的媽，昨她向八卦周刊淚訴，自己長達13年沒加薪，經紀公司「Office M&B」甚至要求懷孕期間砍薪，並從今年2月起就不給她半毛錢，嚴苛待遇宛如奴隸合約，讓她連養家都成問題。然而「Office M&B」社長池田啓太郎對此態度強硬，甚至撂話「要告就告，我們公司才是奴隸吧」，雙方徹底撕破臉。

西山茉希為了家計著想，淚訴去年11月向經紀公司提出解約卻反遭冷凍。

西山並透露她追問公司，卻僅得到「冷靜點再來談」、「別問太多」等強硬訊息，為了孩子生計著想，她去年11月委託律師要求解約，卻疑似遭到冷凍，今年2月起一毛薪水都拿不到。

然而，經紀公司社長池田面對指控，態度十分強硬，表示西山經紀人捲走台幣970萬跑路，且她懷孕期間僅有10天能工作，才要求減薪，甚至強調過去曾送約台幣168萬元高級家具，還幫她配私人司機，自認給足待遇，回嗆：「她愛告就去告，反正我會跟她槓到底。」

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