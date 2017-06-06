限制級
您即將進入之新聞內容
需滿18歲
方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款
離開
我同意
我已年滿18歲
進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁
>
即時新聞
〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
2017/06/06 06:00
（圖／Sansan）
圖．文／Sansan
陽光的指尖 穿透雲層
飄揚的髮 微風的翅膀
滿滿的草莓
是你許諾的童話
永恆的豔紅鮮明
從不曾因時光 記憶
變了顏色
推薦新聞
《鬼怪》月底在台首播 孔劉接演全靠「他」推一把
2017/06/06 07:25
（專訪）妻夫木聰自爆幸福肥 兇手不是老婆竟是「他」
2017/06/06 07:21
豬哥亮牽亡預告後事「要熱鬧」 出殯怕債主鬧場
2017/06/06 07:18
（獨家）豬哥亮告別式謝金燕不來 王彩樺切割冷回「沒聯絡」
2017/06/06 07:14
（獨家）交往14年慘遇情變 正妹空姐切了詹智堯
2017/06/06 07:14
豬哥亮治喪耗資400萬 三方金主義氣COVER豬家
2017/06/06 07:10
資深女星罹癌信偏方 吞軟絲蛋結果...
2017/06/06 07:06
30歲李宣榕第1次上床 羞躲廁所禱告
2017/06/06 06:00
《愛在曼城》大咖聲援亞莉安娜募款3.6億 凱蒂佩芮「背」景最動人
2017/06/06 06:00
T.O.P呼麻被起訴 遭義警隊開除
2017/06/06 06:00
Search
奧蘭多幽默阻恐攻 《全面封鎖》94狂
2017/06/06 06:00
她穿刺喉嚨追蹤腫瘤 最怕開唱喝水會嗆到
2017/06/06 06:00
安以軒今嫁百億CEO 姊妹淘開趴陪嫁
2017/06/06 06:00
盧凱彤開唱 何韻詩獻吻
2017/06/06 06:00
GLAY搖滾上金曲 最哈台灣美食
2017/06/06 06:00
艾怡良想當同志婚禮歌手
2017/06/06 06:00
藍正龍淚憶豬哥亮 因為這件事卻大笑
2017/06/06 06:00
思念豬爸 謝金晶堅持每天守靈
2017/06/06 06:00
她拍戲摔裂骨盆 低調開刀
2017/06/06 06:00
妻夫木聰檔案
2017/06/06 06:00
自由娛樂頻道
電腦版
/
手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.