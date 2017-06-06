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〈戀愛翹翹板〉一再錯過的緣分 究竟有緣還無緣

2017/06/06 06:00

文／諮商心理師 克萊兒

Q：

我和他，一直在上演錯過。我們高中時期就知道對方，他是男棒的隊長，很驕傲的一個男生，當時很多女生都愛慕他！大學時我們考進同科系，他對我有意思，我從高中就很喜歡他，可那時他有個高中就交往的女朋友，是我們高中的校花，我覺得應該跟他保持距離，就沒有答應他的追求。事過境遷我也交了男朋友，之後耳聞他跟高中女友分手了，我們偶爾會關心一下課業的話題，我總覺得對他有種難解的情感，但當時我有男友，我也沒想讓他有進一步的機會，就這樣畢業了！出社會後的幾年，我們又碰在一起，一直在錯過的我們交換LINE之後，一直只是早安、晚安的關心，到底我們之間有沒有發展的可能呢？（小M）

A：

無論是甚麼時期遇到他，好像都會勾起妳心中的一個嚮往，這份嚮往是關於高中的崇拜、大學的緣分、關於他的追求和當時感情狀態的你們。我只能說，如果天時地利人和中，有一項不利你們，就是沒緣分！但讓妳揪心的就在於那個「如果當時我們……」，這是個未完的篇章，常糾著妳碰到他就想著如果我們能夠進一步，但可惜我們只能停在這裡，好遺憾！

心理學中有個柴嘉尼效應，說的就是未完成的事情最美！如今再見面的你們，不知道彼此是否有其他感情狀態，如果有，那是碰也碰不得，頂多敘敘舊吧！但若你們目前都是單身，也要了解到，事過境遷，人都會成長，當年的妳遇到當年的他，心動的點、心痛的點、遺憾的點，都不該用現在來換。你們必須重新認識對方，才有機會面對彼此真正的樣子！畢竟在愛情中，若只是為了減少遺憾而去愛，最終只會創造出更多的遺憾。遺憾很痛，但還算可以接受，至少還能保有互道早安、晚安關係。目前是否有感情狀態，是你們是否會再度錯過的一個點，而這必須有更多的相處，才能了解彼此的現狀，這才是對你們都好的！

（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）

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