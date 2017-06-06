限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

〈紐約性愛檔案〉正妹禁慾的真相

2017/06/06 06:00
（圖／巫伊）（圖／巫伊）

文／喬思琳

雖然是個道道地地的紐約客，艾蜜莉卻不太像我在紐約認識的很多慾女，個性很大而化之的她雖是個正妹， 可是卻從來不搞一夜情，有一次和她聊到這個話題，才發現故事的真相。

和她一起長大的男性朋友們把她看成哥兒倆，因為太熟了，這些兄弟們常常會在她面前炫耀今天又上了那位女生，然後批評那個女生很隨便。

「妳無法想像這些男生是怎麼批評那些和他們上床的女生的。」艾蜜莉無奈地說道。她最常聽到的話包括「她好鬆」、「別看她很安靜，在床上可是很會叫」、「她的胸部其實沒有那麼大」或是「她很會幫男人口交，我想她一定很隨便」等批評。

就是因為這個原因，讓艾蜜莉決定，絕對不要把自己放在那樣的處境。

男人這種行為真的很不可取，背後的動機卻是有一些原因。對很多男人來說，在現代社會，女人要找男人上床比男人要找女人上床容易得多。對女人來說，要找人打砲，就是一個「要」或「不要」的選擇，但對男人來說卻不是那麼的簡單，因為得來不易，所以有些男人會認為跟人炫耀是他們的權利。

再加上很多男生會害怕因為自己是處男或經驗不足，而被朋友瞧不起，所以三不五時就拿這些事來說嘴，免得自己成為笑柄。

因為聽多看多，艾蜜莉當然有所警惕，打死不輕易和不信任的男生上床，畢竟跟自己一起長大的這些哥兒們都這樣了，更何況那些她完全不熟的男生！

推薦新聞
（專訪）妻夫木聰自爆幸福肥 兇手不是老婆竟是「他」 （專訪）妻夫木聰自爆幸福肥 兇手不是老婆竟是「他」
2017/06/06 07:21
豬哥亮牽亡預告後事「要熱鬧」 出殯怕債主鬧場 豬哥亮牽亡預告後事「要熱鬧」 出殯怕債主鬧場
2017/06/06 07:18
（獨家）豬哥亮告別式謝金燕不來 王彩樺切割冷回「沒聯絡」 （獨家）豬哥亮告別式謝金燕不來 王彩樺切割冷回「沒聯絡」
2017/06/06 07:14
（獨家）交往14年慘遇情變 正妹空姐切了詹智堯 （獨家）交往14年慘遇情變 正妹空姐切了詹智堯
2017/06/06 07:14
《星光畢業生》 蕭敬騰成歌王 小公主痴等10年推EP 《星光畢業生》 蕭敬騰成歌王 小公主痴等10年推EP
2017/06/06 06:00
30歲李宣榕第1次上床 羞躲廁所禱告 30歲李宣榕第1次上床 羞躲廁所禱告
2017/06/06 06:00
梅克爾金點子 《 歡迎來住我家》妙賺9億 梅克爾金點子 《 歡迎來住我家》妙賺9億
2017/06/06 06:00
奧蘭多幽默阻恐攻 《全面封鎖》94狂 奧蘭多幽默阻恐攻 《全面封鎖》94狂
2017/06/06 06:00
她穿刺喉嚨追蹤腫瘤 最怕開唱喝水會嗆到 她穿刺喉嚨追蹤腫瘤 最怕開唱喝水會嗆到
2017/06/06 06:00
安以軒今嫁百億CEO 姊妹淘開趴陪嫁 安以軒今嫁百億CEO 姊妹淘開趴陪嫁
2017/06/06 06:00
盧凱彤開唱 何韻詩獻吻 盧凱彤開唱 何韻詩獻吻
2017/06/06 06:00
艾怡良想當同志婚禮歌手 艾怡良想當同志婚禮歌手
2017/06/06 06:00
思念豬爸 謝金晶堅持每天守靈 思念豬爸 謝金晶堅持每天守靈
2017/06/06 06:00
她的極道父 會彈琴吹薩克斯風 她的極道父 會彈琴吹薩克斯風
2017/06/06 06:00
她拍戲摔裂骨盆 低調開刀 她拍戲摔裂骨盆 低調開刀
2017/06/06 06:00
專訪》妻夫木聰最怕「幸福肥」胖到不連戲 專訪》妻夫木聰最怕「幸福肥」胖到不連戲
2017/06/06 06:00
妻夫木聰檔案 妻夫木聰檔案
2017/06/06 06:00
黃秋生嚇出500萬票房 衛詩雅原形驚呆影迷 黃秋生嚇出500萬票房 衛詩雅原形驚呆影迷
2017/06/06 06:00
孔劉當上《鬼怪》 歸功經紀人相逼 孔劉當上《鬼怪》 歸功經紀人相逼
2017/06/06 06:00
白目樂隊主唱秀美尻 揪歌迷當「肖婆」 白目樂隊主唱秀美尻 揪歌迷當「肖婆」
2017/06/06 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.