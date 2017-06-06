〈紐約性愛檔案〉正妹禁慾的真相

文／喬思琳

雖然是個道道地地的紐約客，艾蜜莉卻不太像我在紐約認識的很多慾女，個性很大而化之的她雖是個正妹， 可是卻從來不搞一夜情，有一次和她聊到這個話題，才發現故事的真相。

和她一起長大的男性朋友們把她看成哥兒倆，因為太熟了，這些兄弟們常常會在她面前炫耀今天又上了那位女生，然後批評那個女生很隨便。

「妳無法想像這些男生是怎麼批評那些和他們上床的女生的。」艾蜜莉無奈地說道。她最常聽到的話包括「她好鬆」、「別看她很安靜，在床上可是很會叫」、「她的胸部其實沒有那麼大」或是「她很會幫男人口交，我想她一定很隨便」等批評。

就是因為這個原因，讓艾蜜莉決定，絕對不要把自己放在那樣的處境。

男人這種行為真的很不可取，背後的動機卻是有一些原因。對很多男人來說，在現代社會，女人要找男人上床比男人要找女人上床容易得多。對女人來說，要找人打砲，就是一個「要」或「不要」的選擇，但對男人來說卻不是那麼的簡單，因為得來不易，所以有些男人會認為跟人炫耀是他們的權利。

再加上很多男生會害怕因為自己是處男或經驗不足，而被朋友瞧不起，所以三不五時就拿這些事來說嘴，免得自己成為笑柄。

因為聽多看多，艾蜜莉當然有所警惕，打死不輕易和不信任的男生上床，畢竟跟自己一起長大的這些哥兒們都這樣了，更何況那些她完全不熟的男生！