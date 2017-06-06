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〈愛情塔羅占卜〉失戀情傷 何時了?

2017/06/06 06:00
選A的人／對應牌卡：力量選A的人／對應牌卡：力量

文／陳詒枚

選B的人／對應牌卡：死神選B的人／對應牌卡：死神

選C的人／對應牌卡：戰車選C的人／對應牌卡：戰車

關係走到最後，你們依然是朋友，還是終究變成陌生人？失戀不僅是關係的結束，也帶來新的挑戰，失戀後的你會如何度過這段期間？如何療傷？需要多久時間才能回到生活常軌？趕快來做個測驗吧！

選D的人／對應牌卡：節制選D的人／對應牌卡：節制

選E的人／對應牌卡：愚者選E的人／對應牌卡：愚者

〈愛的直覺 選張牌〉

（圖／達志影像）（圖／達志影像）

現在，請閉上眼睛，在心中默唸三次：「我的失戀療傷期要多久？」接著，隨著你的直覺，選一張你最有感覺的塔羅牌！選好了，就來看看牌卡解說吧！

選A的人

對應牌卡：力量

失戀療傷期：半年至一年

代表勇敢與堅毅的「力量」，在感情中總是最有活力，遇到困難也會勇於面對。選擇「力量」這張牌的你，失戀療傷期為半年至一年。結束交往關係是基於希望雙方都能更好而做的決定。

在感情中，沒有你不願意克服的事情，不過總有克服不了，或者伴侶無法和你一起努力的時候，這是讓你最無力、最不知所措的結果。

失戀初期，你仍然會想著對方，整理彼此共同的回憶，倘若前任願意，你會希望和對方保持友好的關係，即便不是戀人了，也可以是相知相惜的朋友。

選B的人

對應牌卡：死神

失戀療傷期：一年至兩年

象徵結束與重生的「死神」，在感情中曾心灰意冷、傷透心而逐漸麻木的狀態。選擇「死神」這張牌的你，失戀療傷期為一年至兩年。結束交往關係的過程並不是很愉快，在分開前兩人已經有無數的爭吵及不愉快，也互相傷害對方，關係走到最後只能分開。

失戀初期，你難以接受分手的事實，仍想透過一些方式和對方取得聯繫，不過明白兩人的關係已經回不去了，做再多也只是再次的傷害。你需要平靜地回到自己的生活中，找回一個人生活時的狀態進而逐漸療傷。

選C的人

對應牌卡：戰車

失戀療傷期：兩年以上

帶著責任感與使命的「戰車」，在感情中認真對待，且努力付出，給對方最好的。選擇「戰車」這張牌的你，失戀療傷期為兩年以上。結束交往關係是你最不想面對的事情，因為你從未想過有一天真的會分手，曾經你認為你們將能成為彼此的終生伴侶，也一同規劃與展望未來，但如今仍然無法繼續走下去。

兩人的交往時間愈久，你會需要更長的時間療傷與修復。你祝福前任能過得更好，但是你過得如何呢？找個信任的人陪伴你度過這段時期，別總是悶在心裡了。

選D的人

對應牌卡：節制

失戀療傷期：三個月至半年內

帶著溫暖與樂於溝通的「節制」，在感情中展現真誠的面貌，無私地照顧對方。選擇「節制」這張牌的你，失戀療傷期為三個月至半年內。結束交往關係通常是兩人共同的決定，你明白持續維持這段關係並不會改變現狀，因此，在兩人同意之下和平分手是你期望的分手方式。

失戀初期，你會表現出「沒事的樣子」，去沖淡分手的失落，半年內會讓自己回到穩定的生活。長遠來看，前任是否還在你心裡呢？這只有你自己清楚，你能掌握的是內心真正地放下與跨出去！

選E的人

對應牌卡：愚者

失戀療傷期：三個月內

充滿好奇與衝動的「愚者」，在感情中像小孩子，直率真誠，不隱藏自己的面貌。

選擇「愚者」這張牌的你，失戀療傷期為三個月內。結束交往關係是一種很單純的分開了，對你來說，分手的衝擊在可預料的範圍內。

你容易陷進愛情，也容易抽離。別人摸不著你在想些甚麼，只能用樂觀、把握當下來形容你。失戀初期，你會很快速整理好自己的心情，雖想和前任保持友好關係，但仍會尊重對方的意願。你認為每次的戀愛都是很好的學習，這段感情整理好了，你會再出發的！

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