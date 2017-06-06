專訪》妻夫木聰最怕「幸福肥」胖到不連戲

妻夫木聰自曝個性開朗，只有在剛睡醒時有起床氣。（記者趙世勳攝）

記者粘湘婉／專訪

妻夫木聰日前為新片《愚行錄》登台宣傳，他接受專訪時，自曝個性開朗，很容易跟人拉近距離，但早上有點起床氣，常因冷淡臉色嚇到人；他曾跟導演侯孝賢合作《刺客聶隱娘》更成為忘年之交，笑稱侯孝賢是個美食家，合作起來相當享受，2人常一起相揪到處吃喝，讓他一度害怕「幸福肥」上身，胖到不連戲。

妻夫木聰示範早起面無表情。（記者趙世勳攝）

他透露，與侯孝賢拍戲其實相當悠閒，「有時候導演覺得光影不對，出班才4小時就收工，剩下的時間，侯孝賢就會開發餐廳，揪大家去吃飯」。對於劇組變出羊肉串，覺得不可思議，「我很愛辛香料，羊肉串真的很對我的胃口，我回日本還去找烤肉店來吃」，美味至今讓他難忘。

他更透露，自己不挑嘴，吃飯時常大喊「好吃」，侯孝賢聽到就會情不自禁伸手，往他碗裡猛加菜，讓他不自覺多吃好幾倍的份量，拍到一半就發胖，「雖然只有1、2公斤，但我想說再胖下去就完蛋了」，深怕不連戲的他，晚上只得猛健身維持身材，成為幸福煩惱。而他與侯孝賢聚會時，也常約KTV一展歌喉，笑稱：「我知道侯導喜歡南方之星，會多點幾首唱給他聽。」

妻夫木聰在《愚行錄》中有不可告人的黑暗祕密。（絕色提供）

此外，《愚》片中他飾演沉默的周刊記者，與妹妹擁有不可告人的黑暗祕密，他自曝私下最黑暗的一面，就是早上剛起床的時候，雖不會賴床，但需要一段時間讓大腦「開機」，「早上我很沉默，幾乎就是面無表情，有時候常被誤認在生氣」。《愚》片9日在台上映。