限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

專訪》妻夫木聰最怕「幸福肥」胖到不連戲

2017/06/06 06:00

妻夫木聰自曝個性開朗，只有在剛睡醒時有起床氣。（記者趙世勳攝）

記者粘湘婉／專訪

妻夫木聰日前為新片《愚行錄》登台宣傳，他接受專訪時，自曝個性開朗，很容易跟人拉近距離，但早上有點起床氣，常因冷淡臉色嚇到人；他曾跟導演侯孝賢合作《刺客聶隱娘》更成為忘年之交，笑稱侯孝賢是個美食家，合作起來相當享受，2人常一起相揪到處吃喝，讓他一度害怕「幸福肥」上身，胖到不連戲。

妻夫木聰示範早起面無表情。（記者趙世勳攝）

他透露，與侯孝賢拍戲其實相當悠閒，「有時候導演覺得光影不對，出班才4小時就收工，剩下的時間，侯孝賢就會開發餐廳，揪大家去吃飯」。對於劇組變出羊肉串，覺得不可思議，「我很愛辛香料，羊肉串真的很對我的胃口，我回日本還去找烤肉店來吃」，美味至今讓他難忘。

他更透露，自己不挑嘴，吃飯時常大喊「好吃」，侯孝賢聽到就會情不自禁伸手，往他碗裡猛加菜，讓他不自覺多吃好幾倍的份量，拍到一半就發胖，「雖然只有1、2公斤，但我想說再胖下去就完蛋了」，深怕不連戲的他，晚上只得猛健身維持身材，成為幸福煩惱。而他與侯孝賢聚會時，也常約KTV一展歌喉，笑稱：「我知道侯導喜歡南方之星，會多點幾首唱給他聽。」

妻夫木聰在《愚行錄》中有不可告人的黑暗祕密。（絕色提供）

此外，《愚》片中他飾演沉默的周刊記者，與妹妹擁有不可告人的黑暗祕密，他自曝私下最黑暗的一面，就是早上剛起床的時候，雖不會賴床，但需要一段時間讓大腦「開機」，「早上我很沉默，幾乎就是面無表情，有時候常被誤認在生氣」。《愚》片9日在台上映。

相關新聞

推薦新聞
《鬼怪》月底在台首播 孔劉接演全靠「他」推一把 《鬼怪》月底在台首播 孔劉接演全靠「他」推一把
2017/06/06 07:25
豬哥亮牽亡預告後事「要熱鬧」 出殯怕債主鬧場 豬哥亮牽亡預告後事「要熱鬧」 出殯怕債主鬧場
2017/06/06 07:18
（獨家）豬哥亮告別式謝金燕不來 王彩樺切割冷回「沒聯絡」 （獨家）豬哥亮告別式謝金燕不來 王彩樺切割冷回「沒聯絡」
2017/06/06 07:14
豬哥亮治喪耗資400萬 三方金主義氣COVER豬家 豬哥亮治喪耗資400萬 三方金主義氣COVER豬家
2017/06/06 07:10
資深女星罹癌信偏方 吞軟絲蛋結果... 資深女星罹癌信偏方 吞軟絲蛋結果...
2017/06/06 07:06
《人物專訪》星光空姐林佩瑤自由飛 情斷14年男友桃猿詹帥 《人物專訪》星光空姐林佩瑤自由飛 情斷14年男友桃猿詹帥
2017/06/06 06:00
《星光畢業生》 蕭敬騰成歌王 小公主痴等10年推EP 《星光畢業生》 蕭敬騰成歌王 小公主痴等10年推EP
2017/06/06 06:00
《愛在曼城》大咖聲援亞莉安娜募款3.6億 凱蒂佩芮「背」景最動人 《愛在曼城》大咖聲援亞莉安娜募款3.6億 凱蒂佩芮「背」景最動人
2017/06/06 06:00
T.O.P呼麻被起訴 遭義警隊開除 T.O.P呼麻被起訴 遭義警隊開除
2017/06/06 06:00
奧蘭多幽默阻恐攻 《全面封鎖》94狂 奧蘭多幽默阻恐攻 《全面封鎖》94狂
2017/06/06 06:00
她穿刺喉嚨追蹤腫瘤 最怕開唱喝水會嗆到 她穿刺喉嚨追蹤腫瘤 最怕開唱喝水會嗆到
2017/06/06 06:00
安以軒今嫁百億CEO 姊妹淘開趴陪嫁 安以軒今嫁百億CEO 姊妹淘開趴陪嫁
2017/06/06 06:00
GLAY搖滾上金曲 最哈台灣美食 GLAY搖滾上金曲 最哈台灣美食
2017/06/06 06:00
艾怡良想當同志婚禮歌手 艾怡良想當同志婚禮歌手
2017/06/06 06:00
藍正龍淚憶豬哥亮 因為這件事卻大笑 藍正龍淚憶豬哥亮 因為這件事卻大笑
2017/06/06 06:00
思念豬爸 謝金晶堅持每天守靈 思念豬爸 謝金晶堅持每天守靈
2017/06/06 06:00
她的極道父 會彈琴吹薩克斯風 她的極道父 會彈琴吹薩克斯風
2017/06/06 06:00
她拍戲摔裂骨盆 低調開刀 她拍戲摔裂骨盆 低調開刀
2017/06/06 06:00
專訪》妻夫木聰最怕「幸福肥」胖到不連戲 專訪》妻夫木聰最怕「幸福肥」胖到不連戲
2017/06/06 06:00
黃秋生嚇出500萬票房 衛詩雅原形驚呆影迷 黃秋生嚇出500萬票房 衛詩雅原形驚呆影迷
2017/06/06 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.