丹麥王子黑白配周興哲 Beautiful合唱電翻台粉
2017/06/05 06:00
克里斯多福（左）和周興哲昨聯手登上小巨蛋演出。（記者王文麟攝）
〔記者粘湘婉、吳琬婷／台北報導〕「丹麥王子」克里斯多福昨首度登上小巨蛋舞台，在「2017 hito流行音樂獎」中，與周興哲合唱，重現夯劇《鬼怪》插曲《Beautiful》，兩人穿一黑一白現身，帥氣走向延伸舞台，美聲電翻台下粉絲。克里斯多福更自彈自唱，小秀一段周興哲名曲《你好不好》，標準國語發音引來一陣驚呼。
演出後，克里斯多福透露上場時全場安靜，氣氛真的很嚇人，但很高興自己通過挑戰。昨唱片公司也特地準備大腸麵線和紅豆餅，台灣美食讓他讚不絕口。他透露來台之前，身旁有不少好友向他力薦台灣，在親身體驗後，也真心覺得台灣是個美麗的地方。
他還大讚「台灣女生特別的美」，普遍個性害羞，讓他覺得很心動。他前晚首度在台舉辦見面會，尾聲時更一一與在場400名粉絲擁抱，過去大多舉辦演唱會的他，笑稱見面會的抱抱福利「這是第一次，也可能是最後一次」。
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