豬哥亮追思音樂會8.19登場 謝金燕是否登台成焦點

周勝考和康凱因豬哥亮後事處理想法似乎有落差。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰、粘湘婉／台北報導〕豬哥亮的告別式將在20日舉行，先前傳出豬哥亮的親友，規劃在豬哥亮百日內，另外舉辦一場追思音樂會，現在就連時間都已出爐，確定在今年8月19日（周六）登場，地點仍在商議中。

今天康凱所屬的中華演藝工會，對於豬哥亮的告別式提出了3大遺憾，傳出家屬有意舉辦追思會，建議可請康凱主辦，目前消息證實並非由中華演藝工會主導，反倒是由豬哥亮的家屬負責規劃處理，康凱似乎被排除在外。

據豬哥亮的親友透露，目前家人全心投入告別式的籌備，「謝順福（豬哥亮大兒子）每天都要面對不同的聲音跟壓力，還要自己承擔，真的是很辛苦。」忙完告別式後，又將繼續準備音樂會內容，屆時豬的女兒謝金燕及謝金晶是否登台，勢必又會成焦點。

豬哥亮路祭路線圖。（記者何玉華翻攝）

豬哥亮告別式當天將遵照豬的遺願，讓靈車繞去豬生前常去的板橋街道新海路、長江路一帶，並邀200人陣頭一同跟著靈車繞境「熱鬧一下」。然而，消息公布後，卻引發外界認為繞境儀式太誇張，幫忙協助豬後事的新北市議員周勝考昨受訪時強調「不會擾民啦」，表示陣頭繞行路徑很短，時間也並非2小時，預計50分鐘就結束。

康凱（右）對豬後事處理提出3大遺憾。（資料照，記者胡舜翔攝）

周勝考表示，靈車預計載棺木到板橋鎮發宮停留進行「路祭」，並到文化路辭棺，之後就會直接前往三峽火葬場火化，骨灰預計當天送往基隆擁恆文創園區下葬，時辰未透露。至於外界關心謝金燕是否會出席告別式，他表示據他了解，謝應會出席，並替她背上不孝之名抱屈。他透露謝金燕和她兒子都有前往靈堂，以自己方式盡孝心。

周勝考低調回應，希望大家互相體諒。（資料照，記者陳逸寬攝）

至於先前康凱所屬的中華演藝工會提出的3大遺憾，昨周勝考態度低調，表示鎮發宮宮主周麗華因連日忙碌，就算感冒還硬撐處理，「大家都是盡心盡力在幫忙，也不是要搶功勞，如果做的不好，請外界還有康凱等人多體諒」。對此，康凱受訪時不斷強調，「我只是單純說出建議，怎麼搞得像是我硬要插手一樣」，並說豬交友廣闊，遍及電視圈、電影圈及製作單位，應該要各方詢問，而不是只交給他們去問。