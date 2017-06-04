中國《吃吃》不振 小S台北催票嗆裸泳

蔡康永（右）昨和小S一同為《吃吃的愛》進行台北場謝票。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由蔡康永執導、「小S」徐熙娣演出的電影《吃吃的愛》，全台票房突破4500萬，不過中國目前僅賣低於預期的2500萬人民幣（約1.13億台幣），且排片率已低至0.4%，無翻盤可能。兩人轉而在台努力催票，昨在台北進行謝票，小S笑說：「這次要是能破億，要我做什麼都可以」，更表示：「不然我跟蔡康永在河裡裸體好了」。

「康熙」在中國人氣雖高，卻未反映在票房，連小S都說跑宣傳時碰到熱情粉絲，會被要求合照，甚至會說很愛她，但她內心OS是：「愛成這樣幹嘛不去看電影！」

目前看來距離回本的5億台幣已無望，蔡康永對此淡然表示，「我並不是電影史上第一個賠錢的人」，更說人生就是如此，「要不然你要我死嗎？」

而先前兩人曾說台灣票房破億，「康熙」就再度合體主持，小S昨笑說：「看來很沒有必要了。」

蔡康永也坦言，兩人暫時沒有合作可能，他目前也不會再拍電影，更說當初本來就不是要拍神作，「觀眾有看得開心、感動就夠了」。

《吃吃的愛》全台上映中，兩人今天將到台中及高雄繼續謝票。